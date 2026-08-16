La Obisparra de Pobladura de Aliste exhibe su riqueza etnógráfica con el apoyo del Gobierno autonómico

El director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola en la celebración de la Obisparra en Pobladura de Aliste. Comunicación JCyL.

El director general de Patrimonio Cultural, José Ramón Sola, se dejó ver anoche en Pobladura de Aliste para disfrutar en primera persona de la Obisparra, dejando claro el respaldo institucional de la Junta de Castilla y León a una de las fiestas más queridas de la zona, reconocida como Bien de Interés Cultural inmaterial.

Sola compartió la jornada con Javier Silva, presidente de la asociación cultural 'Aires de Aliste' y vicepresidente de la Federación Provincial 'Mascaraza', para poner en valor el enorme esfuerzo que hacen los vecinos por mantener viva esta herencia ancestral.

Y es que la Obisparra no es una fiesta cualquiera: es una de las mascaradas más auténticas y coloridas de Zamora.

Celebración de La Obisparra en Pobladura de Aliste. Comunicación JCyL.

Teniendo en cuenta la condición de un marcado origen pagano, transforma por completo las calles del pueblo gracias a personajes tan míticos como la Filandorra, el Ciego, el Gitano, la Madama, el Galán y, cómo no, los indispensables diablos.

Entre bromas, coplas satíricas y teatros improvisados, los actores logran meterse a todo el público en el bolsillo, convirtiendo la celebración en una auténtica fiesta comunitaria.