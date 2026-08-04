El socialista Samuel Mayor, nuevo alcalde de Moraleja de Sayago (Zamora), tras prosperar una moción de censura

Samuel Mayor, nuevo alcalde de Moraleja de Sayago (der.), junto a Antidio Fagúndez (izq.) en una rueda de prensa en la sede del PSOE Zamora. PSOE Zamora.

El socialista Samuel Mayor es el nuevo alcalde de Moraleja de Sayago (Zamora) tras prosperar la moción de censura presentada contra Ángel Villamor, de Zamora Sí, debatida en el Pleno extraordinario celebrado hoy. La moción salió adelante con cinco votos a favor -incluidos dos de ediles de Zamora Sí- y dos votos en contra.

En su primer discurso como regidor, Samuel Mayor agradeció la confianza depositada por los concejales que respaldaron la moción y aseguró asumir esta responsabilidad “con humildad y siendo consciente del compromiso que supone representar a todos los vecinos” del municipio.

“Queda menos de un año para las Elecciones Municipales pero ese plazo no será un impedimento para impulsar cambios. Un año puede marcar la diferencia cuando se gobierna con ilusión, con trabajo y con las prioridades claras”, añadió.

El nuevo alcalde anunció que el equipo de Gobierno que toma las riendas del municipio “centrará” su acción en “cuatro principios fundamentales: transparencia, cercanía, responsabilidad y futuro” y apostilló: “El Ayuntamiento mantendrá las puertas abiertas para garantizar que los vecinos conozcan cómo se toman las decisiones y cómo se gestionan los recursos públicos”.

Igualmente, expresó su apuesta por una administración “cercana, que escuche permanentemente a los vecinos y que esté presente en la vida cotidiana del municipio”, así como una “gestión rigurosa” de los recursos públicos.

“Tengo la voluntad de gobernar pensando en el futuro del municipio, prestando especial atención tanto a las personas mayores como a los jóvenes para favorecer nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo de Moraleja de Sayago”, aseguró.

Samuel Mayor incidió en que quiere ser “el alcalde de todos y todas” y tendió la mano a “todos” los grupos políticos y vecinos, además de hacer un llamamiento a la ciudadanía para “participar en esta nueva etapa municipal, basada en la confianza, el respeto, la participación y el trabajo compartido”.