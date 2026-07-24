La Guardia Civil investiga a un agricultor por causar el incendio de Rábano de Aliste

Agentes de la Guardia Civil en el lugar de los hechos, en el municipio zamorano de Rábano de Aliste Guardia Civil

En la mañana de este jueves, agentes del Seprona de la Guardia Civil de Zamora investigaron a un agricultor como supuesto autor del incendio forestal declarado en la localidad de Rábano de Aliste.

Según las pesquisas, el investigado se encontraba realizando labores agrícolas de cosecha de cereal con maquinaria en el momento en que se originó el fuego.Sobre las 19:30 horas del 22 de julio, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil alertó de un posible incendio en la comarca de Aliste.

Las unidades desplazadas confirmaron que el fuego se había iniciado cerca de la carretera ZA-V-2443, en el paraje conocido como El Cotón, afectando a terrenos de las localidades de Viñas, Rábano de Aliste y Sejas de Aliste.

En un primer momento, las llamas consumieron principalmente tierras de cultivo y una hilera de pinos, para después cobrar fuerza y avanzar hacia una zona de monte con robles. La investigación de las causas del incendio determinó que este se produjo durante la cosecha de cereal con una máquina cosechadora.

En el momento de los trabajos, la temperatura superaba los 30 grados y el viento soplaba a más de 30 km/h, condiciones que vulneran la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, que regula el uso del fuego y establece medidas preventivas contra los incendios forestales en Castilla y León.

Además, la Junta de Castilla y León había declarado situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales. Las gestiones, indicios y pruebas reunidas apuntan a este hombre como presunto responsable del fuego.