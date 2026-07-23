Activo y en nivel 2 un incendio en Rábano de Aliste: se investigan las causas del fuego

La Junta de Castilla y León, a las 19:34 horas de esta tarde de miércoles, 22 de julio, declaró un incendio en la Comarca de Alcañices, en la provincia de Zamora, y en concreto en la localidad de Rábano de Aliste.

Un fuego que subía a Índice Potencial de Gravedad 2 a las 22:30 horas de la noche y cuyas causas se encuentran en investigación.

Desde su origen, y como señalan fuentes de Inforcyl, han trabajado en el lugar un total de 45 medios. En la actualidad se encuentra más de 20 para intentar estabilizar el fuego que amenaza a la provincia de Zamora.

Confinamiento

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, ha asegurado que en la noche de este miércoles, 22 de julio se “constituyó el Cecopi” y “se acordó el confinamiento de la localidad de Rábano de Aliste”.

“En estos momentos, tras un trabajo intenso del Operativo de Extinción de Incendios Forestales durante la noche, el incendio está perimetrado con maquinaria pesada aunque en el interior sigue habiendo llama por lo que se seguirá trabajando en la zona durante la mañana de este jueves”.

Fernando Javier Prada ha añadido que el Cecopi “ha acordado el levantamiento del confinamiento de la localidad de Rábano de Aliste y se mantiene el nivel de peligrosidad 2”.