El festival de cuentos eróticos de Zamora incorpora una cata y degustación de productos locales

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este viernes dos de las actividades que durante este mes de julio pretenden ser las protagonistas de la agenda cultural, las Noches del Humor y el Festival de Cuentos Eróticos.

En el acto han participado la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, y los organizadores de ambos eventos, David Carbajo, de Eventos con Corazón, y Pablo Lorenzo, de Mejor con Arte, quienes han dado los detalles de las novedades y carteles de esta edición.

El XV Festival de Cuentos Eróticos celebrará 15 años de trayectoria con su regreso al Museo de la Educación (Museo Pedagógico de Zamora), en los jardines del Castillo.

En esta edición especial de aniversario, el cartel presenta tres narradoras de excepción y los espectáculos tendrán un marcado acento femenino.

De esta manera, la programación del festival queda conformada de la siguiente manera:

Jueves 16 de julio: Ana Griott, una narradora de amplia experiencia que ya participó en las primeras ediciones del festival, experta en el romance y en la tradición de cuentos africanos.

Jueves 23 de julio: Noelia Camacho, quien estrenará en primicia en Zamora su nuevo espectáculo de cuentos eróticos, dando un salto en su trayectoria habitualmente ligada al público infantil.

Jueves 30 de julio: Anabel Gandullo, que ya encandiló al público en la décima edición, cerrará el ciclo con su particular elegancia y humor sobre el escenario.

Además, para conmemorar el 15º aniversario, las puertas del recinto se abrirán a las 20:00 horas, una hora antes de los cuentos, para ofrecer una degustación y cata de productos de Pinza.

Las entradas para el ciclo tienen un precio de 15 euros en venta anticipada, en el Café Marlén de la Plaza Mayor, y 20 euros en taquilla, en el propio museo en caso de que haya disponibilidad.

La entrada incluye consumición y la cata previa. Además, desde la organización ha recordado que el aforo del evento es muy limitado, de 70 personas por jornada, por lo que recomiendan no dejar la compra de localidades para el último día.

Por otro lado, las Noches del Humor mantendrán el escenario idílico de las Aceñas de Cabañales, con actuaciones que empezarán a las 22:00 horas cada uno de los tres últimos martes de julio. La programación es la siguiente:

Martes 14 de julio: El cómico madrileño Dani Fontecha, colaborador del programa El Hormiguero, abrirá el ciclo con su espectáculo 'Viene a divertirse desde El Hormiguero', un show de unos 70 minutos basado en sus vivencias y anécdotas en televisión (apto para mayores de 14 años).

Martes 21 de julio: Apuesta por un nuevo género con la compañía de Santiago de Compostela Improversados. Cuatro actores que subirán al escenario sin guion, creando un espectáculo efímero ('Épica Vulgaris') guiado por el propio público y acompañado de música en directo.

Martes 28 de julio: El broche de oro lo pondrá Jorge Guerra, cómico vallisoletano afincado en Madrid, con su monólogo 'Cabreado, pero bien, gracias', donde relata sus peripecias desde su llegada a la capital.

Las entradas individuales tienen un precio de 10 euros y se pueden comprar en los puntos habituales: Cafetería Marlon y Valenciana Soft. Como novedad, se ha habilitado un bono especial de 25 euros para asistir a los tres espectáculos.