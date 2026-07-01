Terremoto en Zamora: se registra un temblor en la zona de Aliste, el sexto de este 2026

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto en la provincia de Zamora el pasado lunes, 29 de junio, a las 10.25 horas, entre San Vitero y San Juan del Rebollar.

El punto concreto se sitúa en el término municipal de San Vitero. Según el IGN, ha tenido una magnitud de 1,8 en la escala de Richter, sin apenas profundidad.

Se trata del sexto terremoto que se registra en la provincia de Zamora en lo que va de año, tras el ocurrido en Brime de Sog el pasado mes de abril.

También cabe recordar otros movimientos de tierra como el que produjo el pasado mes de febrero, con otro seísmo de magnitud 1,8, que tuvo su epicentro en el término de Requejo de Sanabria.

Al igual que el registrado también en febrero, en Muelas del Pan, con una magnitud de 2,0 en la escala de Richter, que tampoco fue peligroso para la población.

En el caso de este último en Aliste, el temblor no ha producido daños de ningún tipo y no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.