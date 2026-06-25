La histórica fiesta que une a Aliste, Tábara y Alba para reinvidicar sus raíces con un evento con 25 años de antigüedad

Valer de Aliste es el escenario elegido este año para celebrar la XXXV edición de la Fiesta de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba, que tendrá lugar los días 3 y 4 de julio. Así lo ha detallado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, junto a las representantes de la Asociación El Valle de Valer de Aliste, como organizadoras del evento. Faúndez ha querido destacar especialmente la importancia de una cita que reúne cada año a vecinos, asociaciones, instituciones y colectivos de las tres comarcas.

La programación comenzará el viernes 3 de julio, donde a las 20.00 horas tendrá lugar una actuación de danza de paloteo a cargo de un grupo procedente de Tábara. La jornada concluirá a las 23.00 horas con la actuación de un DJ de la zona.

Aunque las actividades principales se desarrollarán el sábado 4 de julio. La recepción de artesanos en sus puestos de la era comenzará a las 8.00 horas y la apertura del mercado artesanal está prevista para las 10.30 horas. Media hora después, el grupo Manteos y Monteras recorrerá las calles para anunciar el inicio de la fiesta.

A las 11.30 horas tendrá lugar la recepción de autoridades. Posteriormente se celebrará una misa en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida. El pregón correrá a cargo de Rafael Ángel García Lozano, doctor en Historia del Arte, teólogo, investigador y profesor zamorano.

Durante el acto institucional también se entregarán premios y reconocimientos, y a continuación se realizará una visita a los artesanos acompañada por el grupo Manteos y Monteras y se entregará un reconocimiento a uno de los participantes del mercado.

La comida popular tendrá lugar a las 14.30 horas y será servida por el restaurante Los Castaños. Las organizadoras han recordado que será necesario adquirir previamente el correspondiente tique, para disfrutar de este festín con productos de la comarca alistana.

Las actividades de la tarde arrancarán a las 16.00 horas con hinchables y talleres destinados al público infantil. También se desarrollarán talleres de lana y alfarería, además de visitas a la fragua, los molinos y los lavaderos.

A las 16.30 horas actuará el grupo de panderetas Raigal. Media hora después se celebrará una exhibición de trilla tradicional. A las 18.00 horas comenzará una ronda de actuaciones en la que participarán Manteos y Monteras, Pauliteiros de Miranda y Aulas de Aliste.

La programación continuará a las 19.00 horas con una exhibición del tradicional carro de boda alistano, que recorrerá las calles del pueblo acompañado por el grupo La Ribera de los Chilos. A las 20.00 horas se ofrecerá una merienda popular con pinchos de ternera de Aliste.

El cierre de la jornada llegará a las 21.00 horas con la actuación del grupo madrileño Lume de Biqueira. A las 23.00 horas comenzará la actuación de la Orquesta Musical Compass y, una vez finalizada, la fiesta continuará con la sesión de un DJ de la comarca.

Faúndez ha recalcado sobre este evento que se trata del "día de Aliste, Tábara y Alba" y ha querido destacar que representa un sentimiento de pertenencia compartido por quienes viven de forma permanente en estas comarcas y por quienes regresan para participar en la fiesta.

Por lo tanto, el presidente provincial ha hecho un llamamiento especial a los jóvenes y a las asociaciones para que mantengan vivo el espíritu con el que nació esta iniciativa hace 35 años. Además, ha expresado su deseo de que el próximo año pueda celebrarse una nueva edición y defendió la continuidad de una tradición que considera "fundamental para reforzar la identidad comarcal".

Faúndez, igualmente, ha animado a asistir a Valer de Aliste y ha destacado el atractivo del municipio para albergar este encuentro, señalando que el entorno del río Aliste y los espacios del pueblo "ya justificarían por sí solos" una visita, aunque añadió que la celebración del Día de la Comarca aporta "todavía más interés".

Tras presentar el programa, Faúndez ha querido reconocer la labor de Facata, la Federación de Asociaciones de Aliste, Tábara y Alba, por las tareas de coordinación que desarrolla para hacer posible cada edición del encuentro. Asimismo, ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Gallegos del Río y de la alcaldesa pedánea de Valer de Aliste, por el trabajo realizado durante los preparativos.

El presidente provincial también ha extendido ese agradecimiento a los ayuntamientos que colaboran económicamente con la celebración y animó a mantener ese apoyo en futuras ediciones, como el caso de Caja Rural de Zamora. Del mismo modo, ha destacado la contribución de las entidades colaboradoras y de los pequeños negocios de la zona que respaldan la fiesta año tras año.

Por su parte, el representante de Caja Rural de Zamora, Sergio Esteban, ha querido destacar la importancia del trabajo realizado por la organización y ha recalcado que sacar adelante una iniciativa de estas características requiere la colaboración de muchas personas.

Por ello, Sergio Esteban ha confirmado en la presentación que Caja Rural continuará colaborando con la fiesta en futuras ediciones y animó a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas durante los dos días de celebración.