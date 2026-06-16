Manuel Diosleguarde protagoniza una 'Tauroquedada' en Zamora para acercar el toreo a los más jóvenes

La plaza de toros de Zamora se prepara para vivir una jornada muy especial pensada para los aficionados más jóvenes. El próximo jueves 18 de junio, a partir de las 20:00 horas, el coso zamorano abrirá sus puertas para acoger una 'Tauroquedada' que tendrá como gran protagonista al matador de toros salmantino Manuel Diosleguarde.

El encuentro servirá como el mejor prólogo posible para calentar motores de cara a su esperada actuación en la inminente Feria de San Pedro.

La iniciativa, impulsada por la empresa gestora Tauroemoción, busca abrir la tauromaquia a las nuevas generaciones a través de un formato dinámico y cercano.

De este modo, niños y jóvenes de todas las edades tendrán la oportunidad de acudir al ruedo para intercambiar sus 'Taurocromos' —el gran coleccionable taurino que causa furor esta temporada—, conseguir la firma del diestro charro y charlar en un ambiente distendido con un torero que llega en un gran momento tras su reciente y destacado triunfo en la Copa Chenel.

Arte en las paredes de la plaza y carteles de San Pedro

La tarde no se limitará a la juventud y los cromos. Los pasillos de la plaza de toros se vestirán de gala para albergar la inauguración de "Sentimiento Taurino", una exposición pictórica compuesta por una veintena de obras del pintor FRSantiagoHG. El propio autor estará presente en el acto para desgranar los detalles de una muestra que se podrá visitar durante el horario de taquillas y a lo largo de los días de festejo de la feria.

Cabe recordar que Manuel Diosleguarde compartirá cartel en Zamora el próximo sábado 27 de junio junto a dos figuras de la talla de Emilio de Justo y Borja Jiménez, midiéndose a los astados de la ganadería de El Pilar.

El ciclo de San Pedro se completará el día 25 con el divertido Grand Prix de las peñas y se cerrará el domingo 28 de junio con los toros de Castillejo de Huebra para la terna compuesta por Antonio Ferrera, El Fandi e Ismael Martín. Tanto las entradas sueltas como los abonos para el ciclo siguen disponibles en las taquillas oficiales del coso y a través de internet.