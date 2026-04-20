El viaje al pasado, aterriza en Ifeza: 34 anticuarios de toda España convierten Zamora en la capital del vintage

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora, Emilio Fernández, ha presentado en rueda de prensa la 1ªFeria de antigüedades y coleccionismo vintage , acompañado por representantes de la Asociación de Coleccionismo 'El Desván'. Comunicación Diputación de Zamora. Meta.

Zamora se prepara para abrir el baúl de los recuerdos y desempolvar piezas que cuentan historias de otras épocas. El próximo fin de semana, 25 y 26 de abril, la Nave de Cristal de Ifeza se transformará en una cápsula del tiempo con la llegada de la I Feria de Antigüedades y Coleccionismo Vintage.

Esta cita no está pensada solo para los ojos expertos de coleccionistas o decoradores a la caza de una pieza exclusiva.

El verdadero espíritu de la feria es abrir las puertas a cualquier vecino que quiera, simplemente, perderse entre pasillos llenos de nostalgia.

Es una invitación a pasear entre objetos que, en un abrir y cerrar de ojos, tienen el poder de teletransportarnos a la cocina de nuestra infancia o evocarnos, con ternura, cómo era la vida de nuestros abuelos.

La Asociación de Coleccionistas 'El Desván' de La Bañeza (León), con el empuje de la Diputación de Zamora, ha logrado reunir a 34 expositores que llegarán a la capital del Duero desde todos los puntos cardinales del país.

Habrá puestos venidos de Málaga, el País Vasco o Galicia, que compartirán espacio con los irreductibles negocios locales de Zamora, una ciudad que mima con orgullo una tradición de anticuarios transmitida, con cariño, de padres a hijos.

La Nave de Cristal de Ifeza se convertirá en este gran bazar de recuerdos durante todo el fin de semana, de 10:30 a 20:30 horas, con una consigna clara lanzada por el vicepresidente Emilio Fernández: acercarse, dejarse llevar y, si surge ese flechazo inevitable con algún objeto, permitirse el lujo de llevarse un trocito de historia personal a casa.

Lo que hace especial a esta cita es su capacidad para conectar con la emoción. Francisco Blanco, presidente de la asociación 'El Desván', asegura que los visitantes encontrarán un abanico inmenso: desde muebles de alto valor y documentos históricos de la Guerra Civil hasta objetos de "militaria".

Los carteles antiguos, discos de vinilo y piezas de papelería que, por apenas un euro que veamos en la feria serán capaces de teletransportar a cualquiera a la cocina de su abuela o al salón de su infancia, rompiendo con el mito de que el coleccionismo es un lujo prohibitivo.

Los organizadores insisten en que el mercado se ha vuelto mucho más asequible, permitiendo que piezas con décadas de historia estén al alcance de todos los bolsillos.

La feria nace con la ambición de quedarse, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan algo único que no se encuentra en ninguna gran superficie.