Ataque al entorno en Tagarabuena: Toro apela al civismo ciudadano tras la aparición de residuos ilegales

Residuos ilegales en el entorno de Tagarabuena. Ayuntamiento de Toro. Meta.

El Ayuntamiento de Toro ha querido dar un paso al frente para proteger un rincón muy querido por los vecinos de Tagarabuena.

La aparición de basura y escombros en un camino, a apenas cien metros del cementerio y del campo de fútbol, ha provocado una mezcla de indignación y preocupación.

Estos vertidos ilegales no solo afean el paisaje, sino que suponen un foco de suciedad en una zona por la que muchas familias pasan a diario para ir al deporte o para visitar a sus seres queridos.

Para el Consistorio, encontrarse con estos restos es un golpe al trabajo que todos los vecinos realizan por mantener su entorno cuidado.

Resulta especialmente doloroso que se hayan elegido puntos tan cercanos a lugares de respeto y esparcimiento para abandonar residuos de forma descontrolada.

Es un comportamiento que, según recalcan desde el Ayuntamiento, echa por tierra el esfuerzo colectivo y falta al respeto a la convivencia de todo el pueblo.

El Ayuntamiento recuerda que mantener limpios los espacios comunes es una tarea compartida y que no hay excusa para no utilizar los puntos habilitados para la basura.

Han recordado que existen servicios y puntos habilitados específicamente para la gestión de este tipo de residuos y han advertido de que el incumplimiento de la normativa vigente puede conllevar sanciones económicas importantes.

El mensaje municipal es claro: el cuidado del patrimonio natural y urbano es una tarea compartida que requiere del compromiso de cada vecino.

Las autoridades locales han solicitado la colaboración ciudadana para erradicar estos comportamientos.

Se pide a los vecinos que comuniquen cualquier movimiento sospechoso o conducta incívica de la que sean testigos para ayudar a identificar a los responsables.

El Ayuntamiento de Toro espera frenar la proliferación de vertidos ilegales y preservar la calidad de vida en Tagarabuena.