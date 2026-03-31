Yolanda Díaz invoca por carta a Marco Aurelio ante las protestas de Correos en Aliste

Las protestas de Correos en la zona de Aliste junto a una imagen de la ministra

Los trabajadores de Correos en la comarca de Aliste (Zamora) siguen con sus protestas. Lo hacen para denunciar la precariedad del servicio postal en el medio rural.

Esta mañana de martes se han concentrado de nuevo en Alcañices A la movilización han invitado también a los vecinos de la localidad, con el objetivo de visibilizar una situación que consideran insostenible.

En este caso porque cinco carteros deben dar servicio a cerca de 80 pueblos repartidos por todo el territorio alistano.

La protesta ha contado con el respaldo de vecinos y también de representantes municipales, entre ellos el alcalde de Alcañices, David Carrión, y el regidor de Rabanales, Santiago Moral, que han acompañado a los trabajadores en esta nueva concentración.

Los sindicatos reclaman más personal para poder garantizar el reparto en condiciones dignas y también una mejora de las carreteras de la comarca. Por eso, han anunciado que mantendrán las protestas durante todo el mes de abril.

Las movilizaciones se producen además en un momento en el que los carteros de Aliste han recibido una respuesta institucional inesperada.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha contestado por carta a los trabajadores, que llevan semanas manifestándose.

En su respuesta, la dirigente ha citado al emperador y filósofo romano Marco Aurelio para expresar su confianza en alcanzar soluciones a través del diálogo.

Díaz ha señalado que espera que cualquier acuerdo se base, "como expresaba el pensador Marco Aurelio", en la razón comunitaria.

Carta de la ministra Yolanda Díaz

La vicepresidenta también ha agradecido "la sinceridad, la honestidad y la generosidad" que, según afirma, transmiten los mensajes enviados por los trabajadores, y ha reivindicado "la lucha por los derechos y el bienestar común" que impulsa el Gobierno de España.

«Sabéis que nos hacemos eco de cualquier reivindicación contra acciones que traten de mermar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Aquello que podamos aportar o que necesitéis, estamos en contacto», ha afirmado Díaz.

Y por supuesto la despedida se hace muy al estilo Yolanda: “Con el deseo de que todo vaya bien. Con todo mi cariño y afecto”.