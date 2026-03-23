La 'biblia de bolsillo' de la Semana Santa de Zamora ya está lista: 30.000 ejemplares para seguir la pasión en la calle

La cuenta atrás para la Pasión zamorana ha entrado oficialmente en su fase decisiva. La sede histórica de Caja Rural de Zamora, sita en la calle Alfonso IX, ha sido el escenario, un año más, de la presentación de uno de los elementos más icónicos y esperados por los vecinos y visitantes: el itinerario oficial de la Semana Santa 2026.

Este "librito de bolsillo", que según los organizadores ya forma parte de la propia escenografía de la ciudad, consolidándose como la guía imprescindible para seguir cada paso y cada cofradía por las calles de la capital.

La presentación ha servido, por encima de todo, para escenificar una "comunión perfecta" entre todas las instituciones y sectores de la sociedad zamorana.

Marisol López, en representación de la Fundación Caja Rural, ha destacado que este proyecto es fruto de una disposición y buena voluntad absoluta entre las partes, subrayando que la Semana Santa forma parte del ADN de la provincia.

En esta edición, el itinerario contará con una tirada de 30.000 unidades y lucirá en su portada una obra del artista Carlos Arévalo, un cartel que ya fue presentado con motivo del centenario y que ahora ilustra la hoja de ruta de la semana más importante del año para Zamora.

Al componente logístico se une el literario y espiritual con el anuncio del pregón oficial de la Semana Santa.

Víctor López de la Parte, vicepresidente de la Diputación, y el representante de la Junta Pro Semana Santa han confirmado que este año el honor de anunciar la Pasión recaerá en el reconocido poeta Jesús Losada.

El acto del pregón tendrá lugar el próximo Domingo de Ramos y contará con una edición especial de 1.000 ejemplares que se entregarán durante la ceremonia.

Losada, con su profunda sensibilidad lírica, será el encargado de poner voz a los sentimientos de una ciudad que se prepara para vivir su fe y su autenticidad con especial entusiasmo.

Más allá del fervor religioso, la rueda de prensa ha puesto el foco en la potencia económica que representa la Semana Santa para la región.

"Los datos de ocupación hotelera que se manejan a día de hoy son históricos, rozando ya el 100% en la capital y su alfoz, y alcanzando un 95% en el resto de la provincia".

Desde el sector hostelero, representado por Azehos, se ha calificado a sus establecimientos como la "fábrica de la felicidad" de la ciudad, un motor económico vital tras un invierno especialmente duro.

Los empresarios confían en que el tiempo acompañe para consolidar estas cifras y evitar cancelaciones de última hora, permitiendo que la hostelería "saque la cabeza" gracias al flujo de turistas y zamoranos que regresan a casa.

La "foto de unidad" que se ha vivido en la presentación, con la presencia del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación, la Junta Pro Semana Santa, Zamora 10 y los medios de comunicación locales, refuerza el mensaje de que la Semana Santa es un proyecto común que trasciende lo religioso.

Israel, de la Junta Pro Semana Santa, ha recordado que "el trabajo para que todo salga adelante se extiende durante los 365 días del año", aunque sea ahora cuando el esfuerzo se hace visible en las calles.

Con los hoteles llenos y el itinerario ya en imprenta, Zamora solo mira al cielo esperando que la climatología respete una celebración que es motor turístico, orgullo identitario y corazón social de la provincia.