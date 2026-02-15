Muere una mujer de 38 años en un accidente junto a la iglesia de Tagarabuena y trasladan a dos jóvenes al hospital

Una mujer de 38 años ha fallecido este domingo tras un accidente registrado de madrugada en Tagarabuena, en el término municipal de Toro, junto a la iglesia.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 4.48 horas. Quien alertó de lo ocurrido indicó que había tres heridos, dos de ellos inconscientes, lo que activó de inmediato el dispositivo de emergencias.

El 1-1-2 trasladó el aviso a la Policía Local de Toro, a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó recursos al lugar, incluido el personal médico del Punto de Atención Continuada de Toro y una UVI móvil.

Ya en el punto del siniestro se confirmó el fallecimiento de la mujer. Además, dos jóvenes, de 19 y 20 años, fueron evacuados en ambulancia al Hospital de Zamora. Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del accidente.