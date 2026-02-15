Muere una mujer de 38 años en un accidente junto a la iglesia de Tagarabuena y trasladan a dos jóvenes al hospital
El 1-1-2 recibió el aviso a las 4.48 horas junto a la iglesia, con tres afectados, dos de ellos inconscientes.
Una mujer de 38 años ha fallecido este domingo tras un accidente registrado de madrugada en Tagarabuena, en el término municipal de Toro, junto a la iglesia.
La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso a las 4.48 horas. Quien alertó de lo ocurrido indicó que había tres heridos, dos de ellos inconscientes, lo que activó de inmediato el dispositivo de emergencias.
El 1-1-2 trasladó el aviso a la Policía Local de Toro, a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó recursos al lugar, incluido el personal médico del Punto de Atención Continuada de Toro y una UVI móvil.
Ya en el punto del siniestro se confirmó el fallecimiento de la mujer. Además, dos jóvenes, de 19 y 20 años, fueron evacuados en ambulancia al Hospital de Zamora. Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del accidente.