Crisis en Vox Zamora: dimiten el vicepresidente y la secretaria tras quedarse fuera de las listas electorales para el 15-M

Presentación de los candidatos de Vox a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León, el pasado lunes en Ávila Rmestudios ICAL

Crisis en Vox Zamora a poco más de un mes de las elecciones autonómicas de Castilla y León. El vicepresidente del partido en la provincia zamorana, Javier Gutiérrez, y la secretaria de la Ejecutiva provincial, Concepción Vega, han presentado su dimisión de sus cargos este jueves tras quedarse fuera de las listas para los comicios del próximo 15 de marzo.

Fuentes de Vox han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León la dimisión de ambos cargos que, en un principio, iban a ocupar el número dos y el número tres de la candidatura por Zamora y que fueron relevados por decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Los dos dimisionarios fueron sustituidos por Jonathan García como número dos y a Vanessa Blanco como número tres.

Esas mismas fuentes han asegurado a este medio que las listas "han sido revisadas y autorizadas por el Comité Ejecutivo Nacional al igual que en anteriores comicios". "Salimos a ganar y a mirar al futuro con un equipo fuerte, que combina experiencia profesional, experiencia política y también juventud. En eso estamos centrados", han zanjado.