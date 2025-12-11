Los productos de Zamora, el regalo ideal para esta Navidad: opciones desde 6 euros de gran calidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y quién no piensa ya en el regalo perfecto que hacer a nuestros seres queridos. En un mundo donde, como se suele decir, 'tenemos de todo', a veces se antoja complicado acertar con un buen presente, que deje a quien lo reciba encantado.

Pero ya lo dice el dicho y es que una buena conquista empieza desde el estómago. Por eso, cada año es más habitual cambiar las tradicionales bufandas y calcetines por regalos mucho más deliciosos. Los productos gourmet están a la orden del día como regalos ideales para la Navidad. Y aquí la provincia de Zamora tiene mucho que ofrecer.

Carnes, quesos, vinos, mieles, verduras y legumbres zamoranas destacan entre los productos más selectos que elegir estas fiestas tanto para regalar como para poner en nuestra mesa. Pero no acaba aquí. Por eso la Diputación de Zamora fundó en 2004 la marca 'Alimentos de Zamora', la cual recoge a las diferentes denominaciones de origen, marcas de garantía y pequeños productores de la provincia, para ayudarles a colocar sus productos al nivel que merecen.

A día de hoy, esta marca de garantía acoge 16 figuras de calidad con cuatro Denominaciones de Origen de vino (Toro, Tierra del Vino de Zamora y Arribes del Duero) y la Denominación de Origen Protegida Valles de Benavente.

Entre los productos amparados en Alimentos de Zamora también se encuentra la Denominación de Origen Protegida Queso Zamorano, hecha exclusivamente con leche de ovejas churras y castellanas; las Indicaciones Geográficas Protegidas del Lechazo de Castilla y León, Ternera de Aliste, Lenteja de Tierra de Campos, Garbanzo de Fuentesaúco y Pimiento de Fresno y Benavente.

También promocionan y ayudan económicamente las marcas de garantía provinciales de Miel de Zamora, Ajo Zamorano, Chorizo Zamorano, Setas de Castilla y León y la Harina Tradicional Zamorana.

Además, al amparo de la Diputación Provincial también está Exquisiteza. Un marchamo que agrupa y distingue los productos de calidad de Zamora procedentes de los productores agroalimentarios de la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (Pinza), que por su tamaño no pueden formar parte de las denominaciones de origen, marcas de garantía o I.G.P.

En todos ellos se encuentran manjares que pueden hacer las delicias de cualquier mesa navideña y que, por supuesto, son el regalo perfecto para estas fiestas tan señaladas.

Delicias a partir de los 6 euros

Desde quesos premiados internacionalmente hasta vinos que enamoran al primer sorbo, sin olvidar embutidos, mieles, mermeladas, legumbres o chorizos artesanales, cada producto zamorano ofrece un universo de sabores capaz de sorprender incluso al paladar más exigente.

Queso Zamorano Alimentos de Zamora

Hay opciones para todos los gustos y presupuestos: detalles gourmet para un regalo sencillo pero acertado, lotes cuidadosamente seleccionados para los amantes de la buena mesa y propuestas premium que se convierten en auténticas experiencias. Cada producto es un fragmento de la tierra zamorana, un regalo con historia, sabor y personalidad propia.

Un ejemplo de ello son los múltiples maestros carniceros de Zamora que desde hace décadas ofrecen sus famosos chorizos y salchichones desde 6 euros y que pueden adquirirse por toda la provincia.

Y esa cesta la podemos ir llenando también con la joya de la corona de la gastronomía zamorana: sus quesos. Para hablar de los quesos y queserías de Zamora necesitaríamos más de un reportaje. Los artesanos lácteos zamoranos se cuentan por centenares en la provincia y se pueden encontrar grandes opciones a un precio muy económico.

Estos precios rondan los 8 por 250 gramos, elaborado con leche cruda de ovejas churras y castellanas, razas puras y autóctonas de la provincia de Zamora.

Otra opción muy acertada y que llega directamente de la tierra son sus pimientos. El manjar por excelencia de Benavente y los Valles, que se caracteriza por su gran tamaño, de sabor dulce, poco amargo y no picante.

Por supuesto, el momento ideal para comprarlos es durante la feria que se celebra en Benavente a finales de septiembre. Allí, los propios productores ofrecen sus mejores ejemplares a precios muy competitivos.

Para el resto del año hay que confiar en los fruteros de confianza o, bien, preparar un buen pack navideño con versiones en conserva, que se pueden encontrar desde los 7 euros los 660 gramos de diversos productores de la zona.

Feria del pimiento en Benavente

En esta cesta navideña no puede faltar un punto dulce y para eso Zamora se ha abierto paso con fuerza en el mundo de la apicultura. No solo puede presumir de celebrar una de las ferias de la miel más importantes de España, Meliza, sino también de unos productores de gran calidad.

Un regalo estupendo para estas fiestas puede ser un tarro de miel de las decenas de marcas de la provincia, que se acogen en la marca de calidad recién aprobada o en el marchamo de pequeños productores.

Entre ellas tenemos opciones desde los 5,95 euros por medio kilo o los 9,95 euros los 800 gramos, entre otras muchas opciones estupendas.

Chocolates Refart Facebook

Además, la plataforma Exquisiteza cuenta con chocolaterías artesanales, que harán las delicias de los más golosos estas Navidades. Estos productores ofrecen deliciosos surtidos de bombones y tabletas, además, algunas de ellas fusionadas con otros sabores zamoranos como la miel, el vino tinto o el queso. Una fiesta para los sentidos desde 6,50 euros.

También es una buenísima opción elegir a otros productores que ofrecen turrones de chocolate negro y packs muy interesantes de su chocolate ecológico especialmente para regalo y ocasiones especiales, por unos 21 euros.

Todas estas opciones y muchas más se pueden encontrar en la web oficial de Exquisiteza en el enlace exquisiteza.es

Para los más originales

Y si todas estas opciones saben a poco, la gama de productos de Zamora da la opción de ser el Papá Noel o el Rey Mago más original esta Navidad, apostando por regalar otros productos que tendrán un hueco muy especial en la despensa de quien lo reciba.

Lechazo de Castilla y León confitado en escabeche, Ajos Zamoranos, Encurtidos y Verduras de los Valles, con ensalada de Lentejas de Tierra de Campos Alimentos de Zamora

Porque nadie dijo que no se pueden regalar unas buenas lentejas, unos apetecibles garbanzos saucanos o, incluso una receta completa para hacer un delicioso guiso por Navidad. El abanico de Alimentos de Zamora abre la puerta a regalar esa experiencia de preparar un buen puchero con productos de la tierra.

De hecho, una de las opciones más originales que ofrece Exquisiteza es la posibilidad de regalar un pack completo para hacer un delicioso plato de garbanzos con setas, que incluye setas ecológicas deshidratadas, junto a garbanzos de Fuentesaúco y la receta para el mejor plato que se pueda soñar.

Kit de garbanzos con setas de Ecoespora

Una mesa navideña con sello zamorano: productos que elevan cualquier celebración

Además, los productos zamoranos no son solo una excelente elección para regalar, sino que cuentan con productos de alta calidad para elevar cualquier mesa navideña. No en vano, casi 280 ganaderos de la provincia están adheridos a la IGP Lechazo de Castilla y León, que asegura las mejores piezas de cordero y lechazo con todos los estándares de calidad.

Todos ellos pasan un control en el momento de la inscripción y están sometidos a controles periódicos para el mantenimiento en los registros. Esto incluye un control exhaustivo de la raza y de la alimentación de todos los ejemplares, asegurando un sabor y firmeza excelentes para las cenas y comidas navideñas.

Pero no acaba aquí la selección para el plato principal de la Navidad, ya que Zamora también puede presumir de tener una de las mejores carnes del país: la Ternera de Aliste. Se trata de una carne de vacuno joven, que se cría en pequeñas explotaciones familiares de la zona oeste de la provincia en las comarcas de Aliste, Sayago y Sanabria.

Ternera de Aliste Casa Fidel Facebook

La IGP asegura y protege que solo las mejores piezas sean las que llegan a las cocinas de particulares y hosteleros, asegurando una firmeza y jugosidad alabada por cocineros nacionales e internacionales de todo el mundo. Una carne que, además, permite infinidad de combinaciones para deleitar a nuestros seres queridos con los mejores platos.

Y para maridad tantas delicias culinarias, Zamora cuenta con una extensa carta de vinos para todos los gustos. De Toro a Benavente, pasando por los Arribes del Duero y, muy próximamente, la Sierra de la Culebra, los caldos zamoranos están situados entre los más cotizados de España por sus apetecibles variedades y por la calidad que ofrece la peculiar climatología de algunas de sus zonas.