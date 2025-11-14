Zamora creará un gran corredor cultural en conjunto con el norte de Portugal ligado al Románico

Zamora ha anunciado en la Feria Internacional de Turismo de Interior que trabajará en un corredor cultural conjunto con Portugal centrado en la promoción del Románico.

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, ha confirmado que este será uno de los ejes centrales de la política turística de la capital durante los próximos meses. La propuesta busca reforzar la cooperación transfronteriza y atraer nuevos visitantes.

Strieder ha explicado en Intur que el plan conectará Zamora con el norte de Portugal, donde existe "una ruta de románico importante". Ambos territorios unirán esfuerzos para crear "un único corredor cultural" dentro del marco de la red europea Transromanica. El objetivo es impulsar una promoción conjunta más potente y ofrecer un relato común a ambos lados de la frontera.

El concejal de Turismo ha destacado que el Románico volverá a ser protagonista en 2026 y que se materializará con la apertura del nuevo ascensor a la Catedral, que permitirá acceder a la cubierta y contemplar muy de cerca el cimborrio. Una experiencia que ha calificado como "única" y capaz de atraer a miles de visitantes y que se completará con la entrada a la torre.

Zamora prepara, además, un vídeo promocional titulado 'La alegría del Románico', pensado para acercar este patrimonio a públicos más jóvenes. La pieza reunirá a personas expresando su emoción frente a portadas, capiteles o elementos arquitectónicos emblemáticos, con una estética visual más fresca.

Strieder también ha avanzado nuevas acciones ligadas al patrimonio industrial con dos rutas: una dedicada a la energía, desde las antiguas aceñas y las primeras fábricas de luz hasta los grandes saltos del Duero, y otra vinculada al transporte y las infraestructuras fabriles.

Ambas rutas confluirán en un futuro centro de interpretación ubicado en las Aceñas de Cabañales. Los edificios 3 y 4 del conjunto se transformarán en un espacio expositivo centrado en la evolución energética de la ciudad y en figuras clave como el ingeniero Federico Cantero Villamil o el político e industrial Isidoro Rubio.

El eclipse solar de 2026 será otro de los ejes del próximo año en consonancia con la campaña provincial de la Diputación de Zamora. Por ello, Strieder ha anunciado la publicación de un libro sobre la historia cultural de la astronomía en Zamora y un mapa específico con los mejores puntos para observar el fenómeno desde la ciudad. "Habrá muchísima gente y tenemos que prepararnos", ha asegurado.

Durante la presentación se proyectaron varios vídeos divulgativos. Entre ellos, uno dedicado a la biodiversidad del Duero realizado por Ángel Lorenzo y otro sobre la historia de la electrificación en Zamora que incluye escenas teatralizadas para explicar cómo era la vida antes de la llegada de la luz.