Tania Caballero, una vida rota por el bullying alza la voz 30 años después: "Qué pena que no te matáramos"

Tania Caballero es hoy una profesional consolidada: creadora digital y experta en SEO de medios de comunicación y páginas web. Pero antes de llegar hasta ahí, ha habido un largo camino de sombras, silencios y heridas que el tiempo no logró llevarse.

Esta zamorana ha decidido compartir en exclusiva para EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León sus años sufriendo acoso escolar, tras conocer el caso de Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se precipitó por una ventana tras meses sufriendo bullying en su centro escolar.

"Contar esto no me va a devolver lo que perdí, ni va a borrar lo que viví, pero sí sé que me ayudará a sacar fuera algo que lleva demasiado tiempo dentro de mí", confiesa.

Tania Caballero, con su mascota Cedida

Su historia, como ella misma resume, "tiene dos caras: lo que pasaba en casa y lo que me ocurría en el colegio". Ambas estaban entrelazadas y han marcado su forma de ver el mundo.

Tania pasó los primeros años de su vida con sus abuelos paternos, mientras sus padres trabajaban en su propio negocio. De aquel tiempo apenas conserva recuerdos, pero sí sensaciones poco agradables.

"Cuando intento recordar, lo que aparecen son emociones y sensaciones: vergüenza, dolor, tristeza, ansiedad", explica.

A día de hoy es consciente, tras años de terapia, que el trato de su abuela paterna "no era el mejor". Habla de menosprecios, comparaciones humillantes, burlas y desprecio. "Aprendí muy pronto que no podía quejarme y que, si me trataban así, sería porque no valía nada", cuenta.

A los seis años, sus padres dejaron el negocio y comenzaron a pasar más tiempo con ella. Poco después nació su hermana. "Alguien decidió que yo la odiaba", recuerda. A raíz de esa suposición, la llevaron al psicólogo. "Yo no recuerdo ese odio, aunque pudiera ser. Recuerdo tensión hacia ella, pero odio como tal, no", asegura.

Aquel primer paso por el psicólogo no resolvió nada. "Aprendí a callar más, porque yo era culpable, porque lo que yo sentía no era válida". Nadie razonó qué le pasaba realmente a esa niña que "odiaba a su hermana". "Era más fácil dejar la culpa sobre mis hombros", afirma.

El hogar: apariencia, miedo y silencio

Tania se muestra muy dolida por ese 'sambenito' que le colocaron, en contra de su hermana. Una mala fama que una persona de su familia intentaba corregir con violencia. "Decidió que es más fácil hacer daño que comprender", dice con sorprendente serenidad.

Tania Caballero Cedida

Los golpes le dejaron marcas visibles que recuerda muy bien. "En una ocasión, al día siguiente de pegarme, teníamos piscina en el colegio. Me pegué a la pared para que nadie me viera. Notaba la piel hinchada bajo el pantalón del chándal y me moría de vergüenza", explica.

Desde entonces, su mente bloqueó gran parte de la infancia, seguramente por pura protección de su mente. "Mis recuerdos más nítidos empiezan a los 19 o 20 años. Antes hay lagunas", detalla.

Su hogar se convirtió en un espacio "de miedo, temor, un silencio entre barrotes". Tania se limitó a pasar su infancia anteponiendo "la apariencia por delante del sufrimiento".

Los golpes se repitieron, pero lo que más dolía no era el dolor físico, sino la soledad. "Lo más duro era no tener a nadie que me ayudara", asegura.

El colegio: el otro lado del miedo

Por si su vida en casa no fuera suficientemente complicada, sus días en el colegio también se convirtieron en un incendio. Tania estudió en el San José de Calasanz de Zamora entre los años 1991 y 2001. Allí sufrió acoso físico y psicológico de forma continuada. Algo que cuenta por primera vez ahora, 30 años después.

"El colegio no tenía constancia porque yo no conté nada. Me habían humillado tanto en el círculo familiar que abrir la boca era impensable. Inventaba amigos para no sentirme una mierda", confiesa.

Durante los recreos se escondía en los baños. Pero en la calle, las agresoras la seguían, la insultaban y la golpeaban. "Un día tres de ellas, porque nunca iban de una en una, me metieron en un rincón de una calle, me agarraron del cuello y me llenaron el pelo de barro", recuerda.

Aquel día no pudo ocultarlo. "Cuando llegué así a casa, ya tuve que contarle a mi madre lo que había pasado, aunque solo lo de esa vez, muerta de vergüenza". Pero tampoco sirvió de nada.

Poco después, su madre escuchó en la tienda del barrio cómo la madre de una de las agresoras contaba entre risas lo que su hija hacía. Con los años, esa mujer reconoció que "algo se imaginaba", pero nunca supo bien qué estaba pasando.

Tania creció con terror constante en todos sus entornos. "Cuando salía del colegio no quería ir a casa; cuando salía de casa no quería ir al colegio", explica. En los trayectos, llevaba siempre algo en la mano para evitar mirar a nadie a los ojos.

Años después descubriría que tenía TDAH y TEA, pero en ese momento no lo sabía. "Pensé muchas veces en irme, escapar, desaparecer. ¿Dónde iba a ir?", se pregunta. "Me agarraba a la idea de que algún día este sufrimiento terminaría", recuerda.

"Qué pena que no te matáramos"

Pasaron los años y al terminar el colegio, estos abusos cesaron con la llegada al instituto. Eso sí, Tania confiesa que "ya estaba dañada del todo, dejé de estudiar, me rebelé, y en cuanto cumplí la mayoría de edad, me fui de casa".

Poco a poco, la zamorana fue construyendo su identidad y su vida, lejos ya del maltrato escolar. Pero quiso el destino que, un día, ya en la veintena, se cruzara con una de aquellas chicas que le hicieron la vida imposible en sus años de infancia. "Se acercó con aires de superioridad y me dijo: 'No te voy a hacer nada, no me tengas miedo'", recuerda.

La respuesta de Tania fue inmediata y le espetó que no le tenía miedo, que lo que realmente "me da miedo es que algún día tengas familia". La otra joven, entre la risa nerviosa y el enfado, soltó una frase que helaría la sangre a cualquiera: "Qué pena que no te matáramos".

Pero Tania la miró a los ojos y le respondió: "Estás a tiempo. Ahora estamos en igualdad de condiciones". La invitó a acompañarla hasta la parte trasera del Instituto La Vaguada, uno de los lugares donde había sufrido una agresión años atrás. La chica se marchó sin decir más. "Por primera vez, yo no fui quien huyó", explica sin miedo.

Las heridas que no se ven

Recordando este episodio, Tania asegura que quienes la destrozaron "no cargan con ninguna consecuencia" y ese es uno de los ejemplos. "Acabar con la vida de alguien no solo es a nivel físico, acabar con la vida de alguien también implica haber conseguido que cada día de su vida sea un sufrimiento", asevera.

La zamorana explica que cuando el daño "está en una parte del cuerpo que no se ve, como el cerebro, también es real y duele". Por ello admite que hubo momentos en los que pensó en quitarse la vida. "Si no lo hice no fue porque no lo pensara, fue por miedo: miedo a que después de morir siguiera sufriendo", dice algo temblorosa.

Fue la gran incertidumbre sobre la vida después de la muerte lo que la frenó, porque siempre fue "una niña de mil preguntas sobre lo que no conocemos. Eso me mantuvo viva".

Con los años llegaron los diagnósticos tardíos, los tratamientos y los psicólogos. "Hoy, con 40 años, puedo decir que soy TDAH y soy TEA. Estos diagnósticos llegaron tarde, gracias a mi persistencia, porque yo lo sabía. Pero no me hacían caso. Una vez más", critica.

El espejo de los adultos: el bullying que sigue en redes

Tania es hoy una mujer informada, formada y consciente. Le hierve la sangre cuando escucha a algunos profesores o adultos dirigirse a los niños con frases o actitudes humillantes. "Se repite mucho lo de 'ahora no se puede decir nada', 'los niños son de cristal'", pero lo que esta experta en redes cree es que ahora, niños y jóvenes "se están formando" y son conscientes de lo que es el bullying.

"El problema no es que los niños sean frágiles; el problema es lo que hacemos los adultos", explica. "Los niños aprenden de lo que ven, viven y sienten. El niño no empieza la cadena", reprocha tanto a padres como profesores.

Eso sí, el cambio de paradigma de estos días con las redes sociales preocupa especialmente a Tania, porque asegura que el acoso no termina en el patio. "Muchos adultos lo siguen practicando en redes, con burlas que se disfrazan y pasan desapercibidas, pero lo son. Y lo peor, algunos de esos adultos publican mensajes contra el bullying mientras hacen bullying", explica.

Tania Caballero Cedida

Por eso, Tania defiende que el acoso digital siempre debe denunciarse. "No todo lo inmoral es delito, pero duele igual. Yo animo a denunciar civilmente el acoso en redes. Es la única forma de que algunos adultos empiecen a tener consecuencias por el ejemplo que están dando", asevera.

Romper el silencio sin venganza

Como decíamos, treinta años después, Tania ha decidido hablar. Y lo hace porque "nadie me va a devolver la vida que merecía vivir, ya que callar me ha hecho más daño que hablar, pero, quizá, si alguien lee esto, no se calle" y le anima a que si está viviendo algo parecido "rompa su silencio y no su vida".

Y a los adultos les pide que escuchen a los niños y miren su entorno "antes de colgarles etiquetas". También cree que familias y profesorado están obligados a "formarse sobre esto y actuar cuando el daño no se ve, porque el silencio también deja heridas".

"No busco venganza", concluye, sino que su historia sirva para "concienciar" a todo aquel al que le llegue y, si vive una situación similar o conoce a alguien que la sufra, haga algo y no deje "que se sumerja en el silencio".