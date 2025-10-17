Iberlobo busca dos ciclistas experimentados para promocionar 500 kilómetros de rutas entre España y Portugal

Iberlobo on bike busca embajadores para sus 500 kilómetros de ruta cicloturista que recorren territorios de España y Portugal. Ha abierto un concurso para seleccionar dos ciclistas experimentados que serán los encargados de la promoción de algunos de los trayectos de gran interés cultural y paisajístico.

De esta pareja de ciclistas uno debe ser de habla española y otro de habla portuguesa. Recorrerán los parques naturales transfronterizos de esta zona norte de la península ibérica. Serán la imagen de la ruta Iberlobo on bike durante la duración de este proyecto.

Su labor además de completar en bicicleta los trayectos más representativos a uno y otro lado de la frontera, se centrará en la creación de contenidos de promoción. Tendrán que crear vídeos, fotografías y publicaciones para difundir tanto el itinerario como el entorno.

Los seleccionados por Iberlobo contarán con todo el apoyo necesario. Tendrán soporte logístico, mediático y se les facilitará alojamiento, manutención, seguro y dietas. Una oportunidad única para los amantes del deporte y la naturaleza.

La presentación de solicitudes termina el próximo 21 de octubre. Los interesados pueden obtener más información en la web del proyecto.

Iberlobo on bike es un proyecto de promoción del turismo sostenible en España y Portugal. Promueve el intercambio cultural y la puesta en valor del patrimonio de esta zona transfronteriza. Es una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos Interreg VI.