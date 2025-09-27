La suerte sonríe a Sanabria: La Primitiva toca en pleno corazón de la comarca

La suerte ha sonreído a la comarca de Sanabria en el sorteo de La Primitiva celebrado hoy. Uno de los cinco boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de El Puente de Sanabria, con un premio de 41.063,55 euros.

La combinación ganadora del sorteo ha correspondido a los números: 46 33 41 44 18 27. La recaudación total ascendió a 10.390.513 euros. El Complementario y Reintegro Joker ha sido el 7255931.

Ningún boleto ha logrado la Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni la Primera Categoría (6 aciertos). El fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo, informaron desde Loterías y Apuestas del Estado. Se espera que un único acertante pueda ganar 9.000.000 euros.

Los otros cuatro boletos premiados en Segunda Categoría se validaron en Portugalete (Bizkaia), Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Utrera (Sevilla) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas.