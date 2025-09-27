Los mejores chefs de Zamora hacen maravillas con los productos más auténticos de la provincia en la plaza de Viriato

La plaza de Viriato se ha llenado hoy del aroma y sabor de la provincia con la inauguración de la II Feria Agroalimentaria Exquisiteza. El vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, ha sido el encargado de la apertura acompañado por representantes de la Asociación PINZA y productores locales.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer 15 casetas donde 23 de los 34 productores ofrecerán degustaciones de miel, queso de cabra, setas, chocolate, vinos, vermut y zumos naturales. Todos los productos estarán disponibles a la venta de 12:30 a 20:00 horas, con mesas y bancos para disfrutar de las degustaciones en los propios stands.

Este sábado y domingo, los chefs zamoranos mostrarán su talento en showcookings en directo: Carlos Alonso, del restaurante El Portillo, y Mar Marcos, del restaurante España, actuarán el sábado; Adrián Asensio, del restaurante CuZeo, y Santi Vicente, del Hotel Rey Don Sancho, serán los protagonistas del domingo.

Carlos Alonso, del restaurante El Portillo, en la II Feria Agroalimentaria Exquisiteza

Además, los visitantes podrán disfrutar de catas, talleres, conciertos y actuaciones musicales. El sábado actuarán Voces de Bolero de 13:00 a 14:00 horas y Jaime y Sara de 18:00 a 19:00 horas. El domingo, Rumba Ibérica cerrará la feria con su actuación de 18:00 a 19:30 horas.

Tradición, innovación y microempresas zamoranas

Exquisiteza engloba un amplio abanico de productos elaborados por microempresas fieles a la tradición y abiertas a la innovación: quesos de cabra, mermeladas ecológicas, licores, cervezas artesanas, vermuts, chocolates, huevos, aceite de oliva, ancas de rana, vinos, embutidos y mieles.

"Una oportunidad única para descubrir, degustar y apoyar los productos zamoranos, que son sinónimo de calidad, tradición, innovación y orgullo de provincia", subrayan desde la Diputación de Zamora.

El diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, en la II Feria Agroalimentaria Exquisiteza

Exquisiteza reúne a 34 productos de calidad elaborados por los socios de la Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora. La marca "contribuye a asentar población en el medio rural, fortalece la sostenibilidad de la economía local y da prestigio a la industria agroalimentaria zamorana", según destaca la institución provincial.