Las Edades del Hombre de Zamora protagonizan el Cupón de la ONCE: fecha en la que se podrá comprar

La ONCE dedica su cupón del lunes 29 de septiembre a la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, titulada ‘Esperanza’ y que se celebrará en Zamora.

Cinco millones de cupones animarán a visitar la exposición que tendrá lugar desde octubre de 2025 hasta inicios de 2026. El cupón reproduce el cartel de esta edición: una corona de espinas de la que brota la flor del espino, símbolo de que "incluso en la más profunda oscuridad, hay motivos para tener esperanza".

El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y el gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, Julio César García, presentaron el cupón en las inmediaciones de la iglesia de San Cipriano, primera de las sedes de la muestra.

Imagen del Cupón de la ONCE dedicado a Las Edades del Hombre de Zamora

Al acto asistieron el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Diego Bernardo; el vicepresidente de la Diputación, Ramiro Silva; el director de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López; la vicesecretaria de Subdelegación del Gobierno en Zamora, Francisca Turiel; y la directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín.

La exposición reunirá cerca de un centenar de piezas significativas del patrimonio religioso de Castilla y León y de otras regiones de España.

La temática se alinea con la conmemoración del Año Jubilar que propuso el Papa Francisco, y contará con obras de artistas como El Greco, Berruguete, Juan de Juni o Francisco Salzillo. La muestra se estructura en un preludio y tres capítulos denominados momentos, con un montaje "vanguardista y moderno" que incorporará tecnología audiovisual inmersiva.

Entre las sedes de la XXVIII edición se encuentran la iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora. La iglesia de El Carmen de San Isidoro se dedicará a la divulgación, con un enfoque orientado a familias y población escolar.

Las Edades del Hombre es el proyecto cultural más emblemático de Castilla y León y uno de los más relevantes de España. Su finalidad es la conservación, investigación y difusión del patrimonio religioso de la comunidad.

La primera exposición se celebró en 1988 en la Catedral de Valladolid. Desde entonces, las muestras se han desarrollado en toda Castilla y León, así como en Bélgica y Nueva York, y han contado con exhibiciones extraordinarias en Madrid o Cádiz.

Desde sus inicios, más de 12 millones de visitantes han disfrutado de las exposiciones, que han mostrado más de 5.000 obras de arte.