Los productos artesanales de Zamora tendrán un escaparate de lujo en uno de los mercados más exclusivos de Madrid

La Diputación de Zamora organizará del 6 al 12 de octubre un networking en el Mercado de la Paz de Madrid para los pequeños productores que forman parte de la marca Exquisiteza.

La pionera iniciativa conectará a estos productores con los vendedores de la plaza de abastos para que comercialicen sus productos.

El diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte explicó que esta actuación comercial "no es una feria al uso".

El deseo de la Diputación Provincial es favorecer y fomentar que se establezcan relaciones comerciales con los pequeños productores zamoranos y los puestos del mercado madrileño "que buscan productos muy especiales".

En este proceso, la Diputación de Zamora actuará como intermediaria, facilitando el contacto entre productores y comerciantes.

"Ellos luego realizarán su labor comercial para dar a conocer sus productos. Creo que eso va a ser un punto de inflexión muy importante para la marca y para abrir nuevos mercados", ha detallado López de la Parte.

El objetivo es que esta experiencia permita a los productores independientes acceder a mercados a los que quizá no podrían llegar por su cuenta.

Posteriormente, la Diputación Provincial analizará los resultados del encuentro para reforzar futuras iniciativas de promoción de los alimentos de Zamora en otros mercados de España.

Pinza

La Asociación Independiente de Pequeños Productores de Zamora (Pinza), que da forma a la marca Exquisiteza, cuenta actualmente con 34 socios. Este colectivo reúne a microempresas rurales de la provincia de Zamora que elaboran alimentos de calidad muy variados.

Entre ellos se encuentran quesos de cabra, mermeladas ecológicas, licores y vermuts artesanales, cervezas, chocolates, huevos frescos, aceite de oliva virgen extra, mieles, ancas de rana, vinos, embutidos o zumos naturales.

Mercado de la Paz

El Mercado de la Paz, situado en el exclusivo distrito de Salamanca de Madrid, es uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad.

Inaugurado en 1882 y construido con estructura de hierro, combina el encanto de los antiguos mercados municipales con el diseño moderno de sus establecimientos, lo que lo convierte en un lugar acogedor y muy frecuentado por los madrileños.

Cuenta con cerca de 60 puestos en los que se ofrece una amplia gama de productos frescos y de pequeño comercio, además de servicios relacionados con la hostelería y el hogar.

Con entradas en las calles Ayala, Lagasca y Claudio Coello, este mercado se ha consolidado como un referente de la idea de compra global: un espacio donde los clientes pueden encontrar desde la compra diaria hasta selectas exquisiteces, como las que llegarán desde Zamora.