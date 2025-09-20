Dos accidentes con heridos sobresaltan a la provincia de Zamora: en uno hay un ciclista implicado

Accidente en la provincia de Zamora en la carretera ZA-L-2325, entre Villalpando y Quintanilla del Monte Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha informado de un accidente este viernes, 19 de septiembre, que se ha producido en la carretera ZA-L-2325, entre Villalpando y Quintanilla del Monte, al colisionar fronto-lateralmente los dos turismos en un cambio de rasante con curva.

Uno de los vehículos acabó en una parcela agrícola tras saltar la cuneta. La conductora de un coche y la acompañante del otro resultaron con contusiones leves, siendo trasladadas en ambulancia al Hospital de Benavente para su revisión.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos voluntarios de la Diputación de Zamora de la Mancomunidad Tierra de Campos, integrados en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil, junto con el Grupo de Atestados de la Guardia Civil de Benavente.

Herido un ciclista

El 112 ha informado también de que, a las 12:24 horas de este sábado, 20 de septiembre, se ha producido una colisión entre una caravana y un ciclista en el kilómetro 31 de la N-631, en Ferreras de Abajo.

Ha resultado herido el ciclista, un varón de unos 40 años y se ha avisado a Tráfico y Sacyl que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.