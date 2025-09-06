Luto entre los bomberos de Zamora por la muerte de José Luis González del Río, del parque de Tierras de Aliste
La Diputación de Zamora ha lamentado "el desgraciado fallecimiento" y ha expresado su pésame por "tan irreparable pérdida".
La Diputación de Zamora ha expresado sus condolencias por la muerte de José Luis González del Río, bombero del Parque de Tierras de Aliste de San Vitero.
La institución provincial ha “lamentado profundamente el desgraciado fallecimiento” acaecido en el día de ayer, tal y como han publicado en X.
“En nombre de la Corporación Provincial y de todos los integrantes del Servicio de Bomberos, trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, compartiendo el dolor por tan irreparable pérdida”, ha señalado.
La misa funeral ha tenido lugar hoy en la parroquia de San Vitero.