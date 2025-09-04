La Diputación de Zamora elimina dos peligrosas curvas en un punto negro de la red provincial en Aliste

La Diputación de Zamora ha sacado a licitación las obras de mejora de la carretera ZA-P-2447, en el tramo entre la intersección con la ZA-912 y el acceso a San Cristóbal de Aliste. El presupuesto asciende a 66.780,17 euros, financiados íntegramente con fondos propios de la institución provincial.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y con tramitación ordinaria. La licitación permanecerá publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 22 de septiembre de 2025. Ese día concluye el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

El proyecto se centra en la corrección del trazado y la mejora de la geometría de la vía. La actuación afectará a dos curvas consecutivas de 90 grados que han sido catalogadas como un tramo de concentración de accidentes en la provincia.

La intervención también contempla la renovación del firme en todo el tramo afectado. Además, se adecuará la señalización y se mejorarán los sistemas de drenaje para garantizar mejores condiciones de rodadura y mayor durabilidad de la vía.

La obra responde a una demanda histórica de los vecinos de la zona, según apunta la Diputación, quien asegura que esta actuación reforzará la comunicación y la accesibilidad en el entorno de San Cristóbal de Aliste, asegurando un tránsito más fluido y seguro.

Los trabajos se enmarcan en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025. Con este programa, la Diputación moviliza más de 26,9 millones de euros en infraestructuras en toda la provincia. Dentro de esta cifra, el capítulo destinado a carreteras y puentes supera los 7 millones de euros.

Con la mejora de la ZA-P-2447, la Diputación reafirma su compromiso con la conservación y modernización de la red provincial. Esta red viaria supera los 1.500 kilómetros y constituye, en palabras de la institución, “un elemento esencial para la cohesión del territorio y el desarrollo del medio rural”.