Porto de Sanabria planta cara al fuego y celebrará el concurso morfológico de la raza alistana-sanabresa pese a los incendios

Porto de Sanabria acogerá el próximo martes, 26 de agosto, la vigésima segunda edición del Concurso Morfológico Nacional de la Raza Alistana-Sanabresa, uno de los eventos ganaderos más emblemáticos de la provincia de Zamora.

La cita llega en un momento especialmente delicado tras los devastadores incendios que han afectado a la localidad y a toda la comarca.

La presentación oficial del certamen ha tenido lugar este viernes en la sede de Caja Rural de Zamora. Narciso Prieto, director de comunicación de la entidad, ha recordado que "toda Zamora está con vosotros".

Prieto ha deseado que la normalidad "regrese cuanto antes, pero mientras tanto este concurso es una manera de reivindicar nuestras raíces, nuestra identidad y la fortaleza del pueblo zamorano".

El evento, organizado por la Asociación Española de Criadores de la Raza Alistana-Sanabresa (AECAS), el Ayuntamiento de Porto y con el apoyo de Caja Rural, el Colegio de Veterinarios de Zamora, Cobadu, la Junta de Castilla y León y la Diputación, se mantendrá pese a las dudas iniciales.

Óscar Puente, presidente de AECAS, ha confesado que "teníamos muy pocos ánimos porque estamos destrozados. Pero han decidido plantar cara a esta adversidad porque "lo fácil era no hacer nada y lo difícil es hacerlo, así que vamos a intentar que todo salga de la mejor forma posible".

La feria reunirá a 16 ganaderías de la raza autóctona alistana-sanabresa, con exposiciones del ganado, degustaciones de mini hamburguesas elaboradas con carne de esta raza y demostraciones tradicionales, como el arrastre de piedras, una práctica que recuerda la importancia histórica de estos animales en las labores del campo y transporte de leña.

Este año se concederá un premio especial a la mejor ganadería, denominado 'Memorial Justo Puente', en homenaje a uno de los pioneros en la recuperación de la raza.

El alcalde de Porto, Francisco Blanco, ha destacado la acogida brindada por municipios vecinos como Puebla y Lubián a los vecinos desalojados durante los incendios.

El regidor sanabrés también ha destacado la necesidad de continuar con la feria como forma de resistencia y reivindicación del mundo rural. "La vida debe seguir su curso y esta feria es también una forma de denunciar el abandono que sufre la ganadería, vital para prevenir la virulencia de los incendios", ha apuntado.

También ha recordado que la despoblación rural está detrás de la virulencia de los incendios. Recordó que "la vegetación y los árboles son necesarios, pero la ausencia de población en los pueblos agrava la situación".

Y ha recalcado que agricultores y ganaderos son quienes realmente mantienen el entorno vivo y defendió que "merecen tanta protección como los propios parques naturales".

Javier Merino, director técnico de AECAS, también enfatizó la importancia de la gestión del monte y el papel del ganado en la prevención de incendios: "Tú no puedes dejar el monte si no hay un continuo desgaste por parte del ganado. Ahora mismo, en el Parque Natural del Lago de Sanabria no hay cortafuegos adecuados, y los incendios se agravan por ello".

Por su parte, Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, destacó la relevancia de apoyar al sector primario: "Nos enfocamos en lo material y nos olvidamos de nuestro origen, que es el campo. Apoyar razas como la sanabresa, muy adaptativa al medio, es fundamental".

Laguno también advirtió que los incendios afectan directamente al ganado, reduciendo pastos, generando estrés y aumentando los costes para los ganaderos.

El programa del evento comenzará a las 11:00 horas con la inauguración oficial, seguida de la exhibición de arrastre de piedra a las 11:30.

El concurso morfológico se celebrará a las 12:00 horas, y de 12:30 a 13:30 se ofrecerá degustación de mini hamburguesas.

A las 13:30 se entregarán los premios, incluido el galardón especial a la mejor ganadería en memoria de Justo Puente, así como los premios al mejor ejemplar y al mejor lote.