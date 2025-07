El pueblo de Zamora donde Audrey Hepburn protagonizó su vuelta al cine: "Hay que volver aunque nos deje melancólicos"

Audrey Hepburn ha sido, es y será una de las grandes leyendas de Hollywood. Una actriz llena de carisma y personalidad que ha logrado conquistar a varias generaciones. Y, aunque ya no está, lo sigue haciendo a través de su valioso legado.

Son infinitos los destinos por los que ha ido a parar. Pero lo que nadie imagina es que uno de los momentos clave y más recordados de su brillante carrera interpretativa lo protagonizó en un pequeño pueblo de Zamora.

Después de rodar la película Two for the road (Dos en la carretera, 1967), la célebre actriz belga, ganadora de un Óscar, un Emmy y un Grammy, entre otros tantos reconocimientos, se alejó de la gran pantalla.

Sean Connery y Audrey Hepburn, en 'Robin y Marian' Columbia Pictures

Fueron nueve los años que la gran diva del cine internacional pasó sin participar en ningún filme, hasta que Robin y Marian, el considerado uno de los proyectos cinematográficos más famosos de la historia, llamó a su puerta.

Parte de la película, protagonizada por la gran estrella de Hollywood y el mítico Sean Connery, y dirigida por Richard Lester, fue rodada en Villalonso, una localidad de poco más de 70 habitantes que, de este modo, fue testigo del regreso de la actriz al séptimo arte.

Un privilegio que acabó convirtiéndose en todo un acontecimiento histórico para el pueblo en su conjunto, que hoy, cuando ya han pasado casi medio siglo desde entonces, sigue presumiendo de ello y con gran orgullo.

Breve, pero intenso. Así es como se podría definir el paso de la gran leyenda del cine por Villalonso. Pues, aunque no fue mucho el tiempo que la actriz estuvo en la localidad, hoy muchos lo siguen recordando.

"Fue un rodaje muy agradable", comparte una usuaria en una publicación de X.

Y es que, en la citada red social se pueden encontrar muchos comentarios de propios y extraños que, más allá de recordar a la inolvidable actriz, también ponen en valor el hecho de que la provincia de Zamora y más concretamente Villalonso fuese escenario de rodaje de una de las películas más míticas de la historia del cine.

Incluso hay quien anima a "revisitarlo", esta vez, en primera persona: "Hay que volver aunque nos deje melancólicos", ha manifestado un tercero.

Villalonso

Villalonso es un pueblo pequeño, pero con mucha historia que contar, pues su origen se remonta a la Edad Media.

Recibió fueros del Rey Alfonso VII de León, cuenta con una iglesia, la de Santa María de Villalonso, fechada en el siglo XVI, y su castillo, una imponente fortaleza medieval con siglos de historia y que corona el pueblo, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1949.

Este perteneció a Juan de Ulloa y su esposa, María de Sarmiento, quienes defendieron la causa portuguesa de Juana la Beltraneja contra los Reyes Católicos, y sus muros formaron parte de la línea defensiva entre los antiguos reinos de Castilla y León.

Escena del asedio en la película de 'Robin y Marian' Columbia Pictures

En él, precisamente, fue donde tuvieron lugar los rodajes de Robin y Marian y donde Audrey Hepburn y Sean Connery protagonizaron algunas de las escenas más recordadas de la cinta, la mayoría de ellas, de los primeros minutos de la misma, como la del asedio.

Pero esto no es todo, pues lo cierto es que este no ha sido el único rodaje que la localidad ha acogido a lo largo de su historia. Villalonso también sedujo al cineasta Wilfried Minsk para la película de 1980 Geburt der Hexe (El nacimiento de la bruja).

De ahí, que no resulte extraño volver a ver algún día cámaras, claquetas y actores y actrices de renombre por las silenciosas calles de Villalonso. Un pueblo famoso en todo el mundo gracias a Sean Connery y, por supuesto, a la eterna Audrey Hepburn.