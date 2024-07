Salva la vida de un ciclista en parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba fuera de servicio

El pasado 9 de julio, un guardia civil que se encontraba fuera de servicio, en la localidad de Puebla de Sanabria, donde estaba destinado en el SEPRONA, observó que en las cercanías del puente de San Francisco, había un grupo de personas que se concentraba en torno a otra, esta yacía en el suelo tras sufrir una caída en bicicleta.

El ciclista presentaba lo que parecía a simple vista un fuerte traumatismo en la cabeza, que se agravó por el hecho de que no llevaba colocado casco de protección. Cuando llegó al lugar, indicó a las personas que estaban allí presentes que avisaran de inmediato a la sala de emergencias del 112. Mientras tanto procedió a comprobar el estado de la persona, para señalar que no tenía pulso, no respondía a los estímulos y presentaba una respiración agónica, señales que indicaban que estaba sufriendo un paro cardiaco.

De forma inmediata comenzó la maniobra de reanimación cardiopulmonar, realizándola durante un largo tiempo, siendo relevado posteriormente por una mujer que también acudió a ese lugar y se identificó como enfermera. Ambos actuaron hasta que llegaron de los servicios sanitarios que los relevaron haciéndose cargo de la situación, logrando con su actuación recuperar a la persona de la parada que estaba sufriendo y salvarle la vida.

Estas actuaciones son posibles, ya que desde el año 2017, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora lleva a cabo cursos de formación en Soporte Vital Básico y desfibrilador semiautomático para todo el personal. El objetivo es poder intervenir en situaciones como esta, y con la finalidad de poder prestar la mejor atención posible en caso de necesidad.

En estos momentos, el 91% de los guardias civiles de la provincia han recibido esta formación y la titulación que lleva asociada, avalada por el IECSCYL (Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León), así como los correspondientes reciclajes que se deben realizar obligatoriamente cada 2 años para mantener la titulación.