La capa alistana luce en todo su esplendor en Luar, el programa más importante de la Televisión Gallega

En una noche llena de magia y tradición, el reconocido presentador de la televisión gallega, Xosé Ramón Gayoso, sorprendió a más de 80.000 espectadores con su aparición en el programa Luar de TVG luciendo una capa parda alistana. El momento ocurrió el pasado viernes 7 de julio, logró captar la atención de la audiencia, alcanzando un share de audiencia del 15,1% en pleno prime time. El programa es uno de los más importantes de la televisión gallega con una fuerte presencia internacional a través de diversas plataformas digitales.

Así que el momento estelar de la noche en Luar fue la actuación del grupo La Morana de Zamora. Sobre el escenario, la agrupación interpretó el baile charro y la jota de Nuez de Aliste, contando con la colaboración del Consorcio de Fomento Musical de Zamora. Los artistas lucieron las galas festivas del 'Rincón', inspiradas en las impresionantes fotografías captadas por José Ortiz Echagüe y Ruth Matilda Anderson a principios del siglo XX.

La capa parda zamorana es un referente icónico de la moda tradicional occidental, presente en diversas tipologías y variantes en casi todo el territorio provincial de Zamora, compartiéndola a través de la Raya transmontana con la Tierra de Miranda portuguesa.

El renombrado diseñador de moda Óscar de la Renta destacó la capa parda alistana como pieza principal durante una exposición celebrada en Nueva York en 2011, titulada 'Sorolla and the glory of Spanish Dress'. En 2017, las capas zamoranas del Museo Del Traje CIPE inauguraron la exposición "Iconos de estilo. Una mirada a la indumentaria tradicional", presentada inicialmente en París y posteriormente reeditada en Madrid en 2018.

La capa parda ha sido una fuente de inspiración para numerosos artistas, entre ellos Ricardo Segundo, Castilviejo, Quintas, Pedrero y Ricardo Flecha. Actualmente, se puede apreciar su influencia en la magnífica muestra retrospectiva organizada en la sala de exposiciones de la Encarnación-Diputación de Zamora, ubicada en la Plaza de Viriato, hasta el 23 de julio.

"Esta prenda tradicional, la capa parda, merece todo el apoyo institucional posible debido a su papel identificador y representativo de nuestro acervo cultural y nuestra etnografía local", indican desde La Morana tras su actuación televisiva. En este sentido, la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana desempeña un papel fundamental en su preservación y promoción. Un claro ejemplo del reconocimiento de esta prenda es el hecho de que muchos alcaldes y el propio presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, tras las recientes elecciones municipales celebradas en mayo, hayan optado por lucir la capa parda como símbolo de respeto al asumir sus cargos.

