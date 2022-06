PP y Vox bloquean en las Cortes la propuesta para crear una nueva carretera a Porto por Padornelo

Las Cortes de Castilla y León han rechazado en la Comisión de Movilidad y Transformación Digital de este miércoles la propuesta de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para crear una nueva carretera a Porto de Sanabria aprovechando el acceso al parque eólico de Padornelo, que reduciría de 60 a 40 kilómetros la distancia por carretera entre Porto y Puebla de Sanabria.

En este aspecto, la propuesta de los leonesistas, defendida por la procuradora Alicia Gallego, se ha topado con el rechazo de PP y Vox, que han bloqueado la posibilidad de que la Proposición No de Ley planteada por UPL pudiese salir adelante.

En la defensa de su propuesta, UPL recordaba que la distancia entre Porto y su capital comarcal, Puebla de Sanabria, supera los 60 kilómetros, con aproximadamente una hora de viaje, mientras que respecto a la capital provincial, Zamora, se superarían las 2 horas y cuarto de viaje por carretera, en una distancia de 175 kilómetros.

Ante estos hechos, los leonesistas proponían que se aproveche el acceso al Parque Eólico de Padornelo, que se encuentra asfaltado, así como la propia existencia de una pista forestal entre éste y Porto de Sanabria, para crear una carretera que dé acceso a Porto desde la N-525. Una solución que consideran "factible para reducir considerablemente los tiempos de acceso por carretera de Porto a Puebla de Sanabria o Zamora".

Y es que, este nuevo vial, que tendría 24 kilómetros de longitud, de los que 6 se encontrarían ya asfaltados, acortaría la distancia entre Puebla de Sanabria y Porto desde los más de 60 kilómetros actuales a unos 40, con una reducción en los tiempos de acceso desde Porto a Puebla, que pasarían de 1 hora a unos 40 minutos, mientras que la distancia entre Porto y Zamora pasaría de las más de 2 horas y cuarto actuales, a aproximadamente 1 hora y 50 minutos.

Sin embargo, los argumentos expuestos desde Unión del Pueblo Leonés no han convencido a los partidos que forman la Junta de Castilla y León, PP y Vox, que han rechazado la propuesta de los leonesistas, impidiendo que pudiese ser aprobada.

Así, en el caso de Vox, su posicionamiento en contra fue justificado por la procuradora segoviana Susana Suárez, señalando que "no creemos que la propuesta que traen sea la solución" e indicando que por la geografía de la zona "exigiría un mantenimiento invernal importante". Asimismo, señaló que asfaltar la pista forestal ubicada entre Porto y el parque eólico de Padornelo "no es adecuado desde el punto de vista medioambiental", finalizando su intervención justificando su rechazo a la propuesta porque "no supone una lucha real contra la despoblación".

En cuanto al PP, su posicionamiento fue defendido por el procurador segoviano José Luis Sanz, que apuntó el rechazo de los populares a la propuesta de UPL alegando que "no parece que la solución que proponen vaya más allá de querer quedar bien con los vecinos", acusando a los leonesistas de "hacer demagogia" con la presentación de dicha propuesta. Asimismo, el representante del PP indicó que "hay una jerarquía para los recursos económicos", de la que excluiría el nuevo vial propuesto para Porto, indicando los populares que económicamente "el flujo de tráfico que tuviese no justificaría la inversión".

Por su parte, en su turno de réplica, la representante de Unión del Pueblo Leonés lamentó el bloqueo que suponía el voto en contra de PP y Vox a la propuesta leonesista, afirmando que "no hay ciudadanos de primera o segunda, todos tenemos los mismos derechos, entre ellos a tener unas comunicaciones dignas". Asimismo, señaló que para mejorar las comunicaciones de Porto por carretera "nosotros traemos una posible solución, pero si nos les convence ustedes pueden ir más allá del simple rechazo y plantear otra."

En todo caso, según señaló la procuradora de UPL, los leonesistas consideran que "esta nueva carretera sería muy beneficiosa para Porto de Sanabria, cuyos vecinos tendrían mucho más cerca ciertos servicios administrativos y sanitarios, facilitándose asimismo la llegada de turismo a un enclave como Porto, de gran atractivo natural y etnográfico, beneficiándose también los portexos emigrados a zonas como Madrid o País Vasco, que verían acortados los tiempos de acceso a su localidad de origen en sus periodos vacacionales".

Finalmente, tras el rechazo por las Cortes de Castilla y León de la iniciativa, que ya se había presentado como enmienda por UPL a los Presupuestos de 2021 (siendo rechazada entonces con el voto en contra de PP y Ciudadanos), Alicia Gallego ha señalado que "seguiremos insistiendo en propuestas como esta, porque consideramos que mejoran la vida de la gente y ese es nuestro deber".

