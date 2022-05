Siguiñuelo, protagonista de las fiestas del Toro Enmaromado, es presentado ante los benaventanos

Noticias relacionadas Calendario de encierros taurinos para este verano en Castilla y León

El Ayuntamiento de Benavente informa desde su concejalía de Fiestas, que esta tarde ha celebrado la Gala de Presentación del Toro Enmaromado 2022 en el Teatro Reina Sofía donde junto a Siguiñuelo, el gran protagonista de la semana, los benaventanos han conocido los astados que participarán en el festejo del Toro Enmaromado.Durante el inicio de la Gala, la Concejala de Fiestas, Patricia Martín ha querido hacer un emotivo reconocimiento a todos aquellos benaventanos que no podrán disfrutar de estas fiestas, víctimas de la COVID-19. Patricia Martín durante su discurso de apertura ha hablado de la recuperación de una tradición, de un sentimiento que tras dos años de ausencia volverá a inundar de ilusión las calles de la ciudad.

Los primeros vídeos en mostrarse en el Teatro Reina Sofía han sido los de la Asociación Gente del Toro, quien con sus actividades y sus escuelas taurinas suponen un gran aprendizaje para los más pequeños. A continuación, la Peña No Oficial 'No te Embales' ha presentado su tradicional Vaca de la Sangría, Jiraldota, vaca del 26 aniversario de la peña.

Las fiestas del Toro Enmaromado acogerán la segunda eliminatoria de la Liga del Corte Puro el domingo 12 de junio donde participarán 8 astados de la ganadería de Toro Pasión que formarán parte también de los tradicionales encierros por las calles de Benavente. El siguiente protagonista que ha conocido el teatro ha sido Fanfarrón, un toro de cajón de 4 años colorado de la ganadería Jesús Fraguas que pisará las calles el próximo viernes 17 de junio.

La concejala de fiestas daba paso a los auténticos protagonistas de las fiestas. En primer lugar, el Torito del Alba Cascarillo, un utrero colorado de la ganadería Ignacio López Chaves que saldrá a las calles tras tres bombas para el disfrute de los más pequeños. El siguiente astado en ser presentado ha sido el Toro del Alba del sábado, Preferido, un cuatreño negro de la ganadería Doña Gloria García Montero-Ríos que pisará las calles de Benavente el próximo sábado 18 de junio a partir de las 19:30 horas.



Y el plato fuerte de la Gala llegaba cuando Patricia Martín presentaba ante todos los presentes a Siguiñuelo. El rey de la fiesta. Un astado con un peso de 580 kilos procedente de la ganadería Peñajara de Casta Jijona, nacido el 10 de marzo de 2017 y de pelo negro bragado meano corrido salpicado. Un hermoso ejemplar que los asistentes al teatro han podido ver en acción en un vídeo de presentación y cuyo ganadero Antonio Rubio ha querido presentar las características del astado que realizará el tradicional recorrido por las calles de Benavente el próximo miércoles 15 de junio a las 19:30 horas.

“Siguiñuelo es el número 104, un toro cinqueño, un toro que la verdad está buscado para Benavente, un toro que me han exigido como es normal y me han hecho vincularme hasta el punto de que me he tenido que ver varios vídeos de lo que es el festejo de Benavente. Siguiñuelo es un toro que tengo claro que va a cumplir con las necesidades de vuestro festejo. Es un toro muy bravo, que no tiene carreras muy rápidas y lo que pido es que se disfrute de la carrera del toro”, ha indicado Antonio Rubio cuando ha subido al atril para presentar el astado ante los asistentes.

“Siguiñuelo se merece la excelencia de nuestras fiestas tras estos dos años sin poder celebrarlas y estoy segura que Siguiñuelo realizará una buena carrera y la recordaremos” ha puntualizado Patricia Martín instantes antes de presentar en vídeo al que será el protagonista de las Fiestas del Toro Enmaromado 2022.

Sigue los temas que te interesan