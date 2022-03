El Mercado de Abastos de Zamora, menos afectado por la huelga del transporte por comprar productos de proximidad

El Mercado de Abastos de Zamora mantiene un abastecimiento “razonable” que permite suavizar los efectos de la huelga del transporte gracias a la habitual compra de productos de proximidad.

“No se puede decir que haya desabastecimiento, al menos, de momento. Es verdad que uno de los pescaderos ha cerrado momentáneamente pero las otras dos pescaderías siguen abiertas y con género, por ejemplo. Quienes se nutren de mercados de proximidad han notado poco la huelga”, según apuntó el dueño de uno de los establecimientos. “Los supermercados se ven desabastecidos de ciertos productos porque dependen más de productos de fuera”, añadió.

En este contexto, uno de los productos en los que más se ha dejado notar la huelga es en la harina, además del aceite de girasol, lo que ha provocado que varios establecimientos inviten al consumidor a dosificar las compras. “Notamos falta de harina porque no entran los camiones. La harinera que tenemos cerca no tiene movimiento porque no le entra trigo. Arroz y aceite tenemos pero hay que hacer las compras moderadas. No tenemos para servir veinte palés porque no va a ser todo para un cliente pero, para las compras razonables tenemos prácticamente de todo y asegurado el suministro para dos semanas, como mínimo, con algo una pequeña rotura de stock”, explicó, en declaraciones a la agencia Ical, Fermín Cabrero, encargado en Zamora de Cuevas, distribuidor en exclusiva de la marca Spar para Castilla y León y Galicia y con presencia en Asturias y Cantabria

“Hoy ha entrado un camión y esperamos que entre otro mañana. Los camiones que están en la calle son propios y es una ventaja a la hora de servir porque no es lo mismo con camión contratado”, explicó. “Tuvimos algunos problemas en Galicia, donde nos pincharon seis ruedas la semana pasada pero en Zamora no ha habido dificultades”, aclaró.

