Un buzón recorrerá la comarca de Aliste para recoger la voz de los habitantes sobre la sanidad

La comarca de Aliste lleva años en el foco mediático de la sanidad rural de Castilla y León. Es por ello que la Asociación en Defensa de la Sanidad de Aliste, en un comunicado remitido a este periódico, ha señalado que "mucho se ha escrito y debatido sobre su plan piloto y la reordenación sanitaria que acarreaba, y que olvidaba el elemento más importante, a las personas. Y cuando se olvida a las personas, se acaban imponiendo planes que van en contra de ellas. Eso es lo que ha sucedido en nuestra comarca con su tristemente famoso Plan Aliste o con las medidas y recortes sufridos en los últimos años y potenciados a la sombra de la pandemia".

“Hay que poner de nuevo a las personas en el centro del sistema sanitario”. Con este objetivo prioritario desde la Asociación en Defensa de la Sanidad de Aliste, han creado un buzón de “alabanzas, quejas y propuestas” en el que los habitantes de la comarca pueden expresar sus opiniones sobre la sanidad que reciben. Este buzón que ha iniciado su andadura en San Vicente de la Cabeza recorrerá la comarca para recoger el sentir de los alistanos y las alistanas y que "su voz sea escuchada de una vez" a través de la manifestación que tendrá lugar el próximo 2 de enero en Alcañices. Una protesta que se antoja "esencial tanto para poder revertir décadas de desmantelamiento sanitario rural como para advertir a las administraciones de que no se permanecerá impasible ante sus planes de retirar más profesionales de nuestros pueblos".

"No se permanecerá impasible ante la falta de humanidad de las administraciones que olvidan que las políticas y recursos públicos deben servir a las personas. No se dejará de luchar mientras no se garantice una sanidad rural digna para nuestros pueblos alistanos", aseguran.

Por último, han finalizado el comunicado al grito de "¡nuestra salud merece nuestra presencia en la calle, porque el ruido político no puede apagar la voz ciudadana!".

