Cartel situado en la entrada de Villán de Tordesillas, en Valladolid. David G. Maciejewski

Villán de Tordesillas, el municipio donde arrasa Vox y Pedro Sánchez solo logra un voto en las elecciones del 29-N

Villán de Tordesillas vuelve a dejar un resultado electoral que llama la atención en el mapa político de la provincia de Valladolid.

En este pequeño municipio, con 107 personas inscritas en el censo electoral según los datos facilitados, Vox se sitúa en primera posición con 49 votos, diez más que el Partido Popular, que alcanza los 39. El PSOE, por su parte, recibe un único sufragio. Sí, solo uno.

El resultado dibuja una fotografía muy particular del comportamiento electoral de esta localidad. Vox reúne prácticamente la mitad de los votos contabilizados, mientras que PP y Vox suman conjuntamente 88 de las 99 papeletas registradas.

La tercera posición corresponde a Falange, con cuatro votos, seguida de FA, con tres.

El PSOE, es decir Pedro Sánchez, queda relegado a un único apoyo, el mismo resultado que EB, FO y otras candidaturas minoritarias.

La participación también es significativa. De los 107 electores censados, 99 han emitido su voto, lo que supone un 92,52%, mientras que ocho personas se han abstenido. Se ha registrado, además, un voto en blanco.

Un feudo de Vox desde 2019

Lo ocurrido en Villán de Tordesillas no parece un episodio aislado. La evolución de los resultados electorales permite observar cómo Vox ha ido consolidando su posición hasta convertirse en la fuerza más votada en las últimas convocatorias generales y autonómicas.

En las elecciones generales de abril de 2019, la formación obtuvo 49 votos, por delante del PP, que consiguió 27, y de Ciudadanos, con 19.

El PSOE recibió entonces un único sufragio. En la repetición electoral de noviembre de ese mismo año, Vox aumentó su resultado hasta los 50 votos, mientras que el PP sumó 31. Los socialistas volvieron a quedarse en uno.

La tendencia se mantuvo en las autonómicas de febrero de 2022. Vox alcanzó los 49 votos, equivalentes al 53,26% de los sufragios válidos, frente a los 30 del PP. El PSOE obtuvo tres papeletas.

En las generales de julio de 2023, Vox volvió a imponerse, aunque con una diferencia más ajustada: 46 votos frente a los 42 del Partido Popular. Sumar consiguió cuatro y el PSOE volvió a registrar un único voto.

Sin embargo, la historia electoral del municipio demuestra que el predominio de Vox es relativamente reciente. Antes de 2019, Villán de Tordesillas presentaba una clara hegemonía del Partido Popular en las elecciones generales.

En 2016, los populares consiguieron 62 votos, el 71,26% del total, mientras que Vox todavía no obtuvo representación electoral en el municipio. Un año antes, en 2015, el PP había logrado 67 papeletas, el 67,68%.

También en 2011 los populares fueron la primera fuerza, con más de tres cuartas partes de los votos. El cambio de tendencia llegó con la irrupción de Vox en las elecciones de abril de 2019, cuando la formación consiguió superar por primera vez al PP en el municipio.