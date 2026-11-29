El cabeza de lista al Senado del PP por Valladolid, Jesús Julio Carnero, vota en el IES Núñez de Arce de la capital vallisoletana ICAL

Valladolid, tierra de Óscar Puente: el PP gana, el PSOE resiste la embestida y Vox crece

Valladolid ha vuelto a dibujar un escenario electoral de tres fuerzas políticas con representación en el Congreso.

Las elecciones generales del 29 de noviembre dejan una fotografía aparentemente continuista en el reparto de diputados, pero con movimientos significativos en el comportamiento de los votantes.

El Partido Popular consolida su primera posición, el PSOE mantiene prácticamente sus porcentajes de hace tres años y Vox continúa avanzando.

La ciudad vuelve a repartir sus cinco diputados de la misma manera que en julio de 2023: dos para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox.

No hay, por tanto, cambios en la representación parlamentaria, aunque sí diferencias en el respaldo obtenido por cada formación.

El PP es el principal protagonista de la jornada en Valladolid. Los populares alcanzan el 43,68% de los votos, frente al 40,83% que consiguieron en las generales de 2023. En términos absolutos, pasan de 129.170 a 147.264 papeletas, lo que supone 18.094 votos más.

El crecimiento popular se produce sin que cambie el número de diputados, una circunstancia que refleja las particularidades del sistema electoral y el peso de la distribución provincial de escaños.

El PP amplía su distancia respecto al PSOE, pero no consigue transformar ese avance en un tercer representante.

El PSOE resiste

La situación socialista presenta una evolución mucho más contenida. El PSOE obtiene el 32,85% de los votos, prácticamente el mismo porcentaje que registró en las elecciones de julio de 2023, cuando alcanzó el 32,75%.

En número de papeletas, los socialistas pasan de 103.596 a 110.741 votos, es decir, 7.145 más que en los anteriores comicios.

El dato permite hablar de estabilidad electoral, pero también plantea una cuestión política: el PSOE no consigue aprovechar la evolución de la jornada para reducir la distancia con el Partido Popular. La diferencia entre ambas formaciones se amplía de 8,08 a 10,83 puntos porcentuales.

Valladolid sigue siendo, por tanto, una provincia donde los socialistas conservan una importante base electoral, pero donde el PP consigue ensanchar su ventaja.

Vox consolida su espacio

El tercer elemento de la fotografía electoral es Vox. La formación pasa del 15,15% de 2023 al 16,05% en estos comicios, con un incremento de 6.181 votos: de 47.948 a 54.129.

Es un crecimiento que merece atención porque confirma la continuidad de su presencia electoral en la provincia. Vox mantiene el diputado que ya consiguió en las anteriores generales y refuerza su porcentaje de voto.

La evolución de los tres partidos muestra que el crecimiento del PP no se traduce en un retroceso de las otras dos formaciones. Tanto PSOE como Vox aumentan sus votos en términos absolutos, aunque los populares lo hacen en mayor medida.

Hay un elemento que otorga a estas elecciones una dimensión política especial en Valladolid: la figura de Óscar Puente.

La provincia es el territorio político de referencia del exalcalde de la ciudad y exministro de Transportes, nacido en Valladolid y alcalde entre 2015 y 2023. Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada al socialismo vallisoletano y su proyección nacional convirtió a la provincia en uno de los escenarios más reconocibles de su carrera política.