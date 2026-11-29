Detenido en Medina del Campo por amenazar con un cuchillo a la víctima a la que hirió en el cuello dos días antes

Un hombre ha sido detenido en Medina del Campo (Valladolid) después de amenazar con un cuchillo a otra persona sobre la que tenía una orden de alejamiento tras una agresión con arma blanca dos días antes.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este pasado 24 de noviembre, cuando el posteriormente detenido entró en un establecimiento en el que se encontraba la víctima a pesar de la orden de alejamiento en vigor.

Dos días antes, el 22 de noviembre, ambos habían protagonizado un incidente en el que el acusado le habría agredido con un arma blanca en el cuello, causándole lesiones por las que tuvo que ser asistido en un centro sanitario.

Fruto de estos hechos, el hombre fue detenido en la calle Cascajares de Valladolid y la autoridad judicial decretó su puesta en libertad con cargos, pero acordando una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima.

Sin embargo, el pasado martes coincidió con la víctima en un establecimiento de Medina del Campo y allí habría exhibido un cuchillo para amenazarla de muerte.

La víctima abandonó rápidamente el local y se dirigió a dependencias policiales para denunciar lo sucedido. El sospechoso fue localizado en las inmediaciones de la calle Valladolid y procedieron a su detención por un presunto delito de quebrantamiento de orden de alejamiento y otro de amenazas con arma blanca.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y fue puesto a disposición judicial, que ha decretado otra vez su puesta en libertad con cargos.