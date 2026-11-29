Ana Redondo valorando los resultados de las elecciones generales. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ana Redondo, en una noche “triste y dura” para el PSOE: “Intentaremos que la involución sea lo más liviana posible”

Ana Redondo, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el PSOE de Valladolid y ministra de Igualdad, ha valorado los resultados de las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en la sede de los socialistas de la ciudad del Pisuerga, tras la clara victoria del PP que sumará con Vox para alcanzar la mayoría absoluta.

“Es una noche dura, una noche triste. Me hago cargo de vuestra tristeza y de todo el trabajo que se ha desarrollado durante toda la campaña. Quiero dar la enhorabuena al PP que ha ganado las elecciones. Acabo de mandar un mensaje a María Pardo, dándole la enhorabuena porque el triunfo del PP ha sido indiscutible”, ha afirmado Redondo.

La socialista ha indicado que “somos un partido demócrata” y que “siempre ha asumido el resultado electoral” y ha añadido que “la democracia funciona y el sistema electoral es impecable”.

También ha querido dar las gracias a “los que han confiado en el PSOE y su programa” aunque ha afirmado que “nos hemos quedado lejos de gobernar”.

“Seguiremos intentando agrandar el electorado progresista. Aquí continúa la lucha por la justicia social y la democracia en España. Desde la oposición vamos a seguir trabajando e intentando evitar la involución”, ha apuntado Redondo.

Ha añadido que en Valladolid “mantenemos los dos diputados” y “en Castilla y León los 12 en circunstancias difíciles”.

“Intentaremos que la involución sea lo más liviana posible. Queremos seguir extremando el contacto con la ciudadanía, desde la oposición y mantener una idea clara para que España sea un país democrático y de libertades y derechos donde el retroceso se minimice. Con la extrema derecha se puede producir una involución. Estaremos enfrente de los que pretenden una España en blanco y negro”, ha finalizado.

"Decepción mayúscula"

El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, ha comparecido ante los medios en Soria, donde ha seguido la noche electoral, para mostrar su “decepción y tristeza” por los resultados electorales.

Carlos Martinez atiende a los medios para valorar los resultados electorales Concha Ortega / ICAL

“No hemos ganado y no vamos a gobernar y vamos a sufrir en nuestras carnes la sumisión del PP en Castilla y León a lo que haga el PP en Madrid”, ha apuntado con semblante serio.

Martínez ha asegurado que la “decepción es mayúscula”, aunque ha puntualizado que el PSOECyL “va a estar ahí para seguir defendiendo a los sectores tenemos que defender”.