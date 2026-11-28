Patricia García del Río asume la presidencia de la APV con el reto de unir al sector y atraer a los jóvenes periodistas

Patricia García del Río ha sido nombrada nueva presidenta de la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV).

Su candidatura ha sido ratificada durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar el pasado jueves en el edificio Q-BO, unas instalaciones que han sido cedidas por la Diputación de Valladolid para la ocasión.

Actualmente en el mundo de la comunicación corporativa, la periodista presentó su candidatura para ocupar la presidencia de la APV tras anunciar su renuncia Fernando Sanz el pasado 26 de octubre.

A tenor del artículo 35.1 de los Estatutos de la APV, el vicepresidente, José Luis Sanz, fue quien desde entonces asumió provisionalmente las funciones de presidente hasta la convocatoria y celebración de la Asamblea General.

Al proceso electoral también concurrió la asociada Cristina Durán León, que posteriormente anunció su retirada.

Hasta la próxima incorporación de nuevos cargos, la Junta Directiva de la APV estará compuesta por Patricia García, José Luis Arranz y Gracia Quintana, con un mandato limitado al tiempo que reste.

De esta forma, el equipo gestor mantendrá su actividad hasta noviembre del 2029, fecha en la que se convocarán unas nuevas elecciones.

García del Río ha prometido defender la profesión periodística durante esta nueva etapa, "impulsando una asociación abierta y participativa". "Vamos a poner el foco en recuperar la ilusión en la profesión, trabajar en la unidad de los profesionales y motivar que los jóvenes de las facultades de Periodismo de la UVA y la UEMC se asocien", ha añadido.

Esta reorganización interna garantiza la continuidad de la línea de trabajo desarrollada hasta ahora, dado que la nueva presidenta ya formaba parte de este equipo de gobierno, que ha comenzado a trabajar en los objetivos de la APV de cara al año que viene.

En la Asamblea General los asistentes también aprobaron la Memoria de actividades 2026, así como la línea de actuación del próximo año que contempla una actualización de los Estatutos y la adaptación a la Ley de Protección de Datos, entre otros objetivos.

Con el objetivo de modernizar y buscar una nueva imagen para la APV también se firmará un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Diseño (ESI) de Valladolid y se rediseñará el sitio web de la APV.

En las próximas semanas, además se activará la segunda fase de la Campaña #JUNTOSPODEMOSCRECER para incentivar que los periodistas se asocien.