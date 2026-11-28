Golpea a un agente con un patinete al ser interceptado por una patrulla antidroga en Valladolid

Un joven ha sido detenido por la Policía Nacional de Valladolid después de huir en patinete y golpear con el mismo a un agente al ser interceptado cuando la patrulla vigilaba las inmediaciones de una calle donde es habitual el menudeo de droga.

La dotación de agentes uniformados se encontraba patrullando con un vehículo rotulado por el barrio 29 de octubre, en el marco del plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio.

Los policías se percataron de cómo el joven salía de una calle en la que es habitual el menudeo de estupefacientes y procedieron a darle el alto con el objetivo de identificarle.

En ese momento, el joven se dio a la fuga sobre el patinete mientras era perseguido por los agentes. Cuando uno de ellos logró agarrarle del brazo, el hombre le golpeó con el patinete, que salió despedido contra un turismo.

El joven continuó su huida a pie hasta que fue finalmente interceptado por los policías nacionales, que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes localizaron un trozo de hachís escondido en un calcetín, motivo por el que el joven se había dado a la fuga.

Ante ello, se procedió a levantar acta de la Ley 4/2015 por la droga intervenida y el joven fue trasladado a dependencias policiales. Tras ser puesto a disposición judicial, la autoridad ha decretado su puesta en libertad con cargos.