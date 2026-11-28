Detienen a un ladrón reincidente por forzar aspiradoras de gasolinera en Valladolid para robar dinero

La Policía Nacional ha detenido este pasado 25 de noviembre a un ladrón acusado de dos presuntos robos con fuerza en aspiradores de una gasolinera y de un taller mecánico de automóviles de Valladolid.

Los dos sucesos denunciados ocurrieron en la madrugada del 16 de noviembre. El hombre había sido identificado durante un control preventivo esa misma noche y, cuando se recibieron las denuncias días después, los agentes pudieron reconocer su presunta autoría en los dos robos.

Según la denuncia, una persona desconocida había forzado las máquinas de los aspiradores para la limpieza de vehículos, llevándose la recaudación de los cajetines.

Cuando los investigadores tuvieron conocimiento de las denuncias, dada la proximidad de los negocios y el escaso margen de tiempo en el que se habían producido los robos, analizaron los sucesos como cometidos por una misma persona, ya que el modus operandi fue el mismo.

Las pesquisas policiales dieron como resultado la identificación plena del presunto autor, que se trataba de un vecino de Valladolid. Tras cursar la pertinente orden de búsqueda sobre este hombre, los agentes lograron localizarle y arrestarle el pasado miércoles.

Esta misma persona ya había sido detenida en julio de este año en dos ocasiones, imputándole un total de ocho robos con fuerza de similares características a las ahora denunciadas.

Tras estar bajo custodia en dependencias policiales, la autoridad judicial decretó su puesta en libertad con cargos.