Algunas de las tartas de queso finalistas en el V Concurso Diputación de Valladolid

Los 16 bares y restaurantes donde comerás las mejores tartas con queso de Valladolid

Valladolid ya conoce a los 16 establecimientos de la provincia que competirán en la gran final del V Concurso de Tartas con Queso, una cita que se celebrará el próximo martes, 1 de diciembre, a las 10:30 horas en el edificio Q-Bo, sede de Alimentos de Valladolid.

El certamen, impulsado por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y la Diputación Provincial a través de Alimentos de Valladolid, vuelve a poner el foco en la creatividad de la hostelería y en la calidad de los quesos elaborados en la provincia.

La selección de los finalistas ha corrido a cargo de un jurado itinerante formado por cuatro profesionales del sector de la hostelería y la repostería vallisoletana.

En concreto, Ana Isabel Escribano, de La Tahona de Ana en Laguna de Duero; Antonio Blanco Moyano, de Panadería Moyano Escribano en Valdestillas; Celia San Miguel, de Pastelería Deliciass en Arrabal de Portillo, y Violetta Hakobyan, de Pastelería La Francesa en Valladolid.

Durante sus visitas a los establecimientos participantes valoraron el sabor, la presentación y la originalidad de las elaboraciones, todas ellas elaboradas con quesos pertenecientes a la marca Alimentos de Valladolid y elaboradas a partir de las variedades recogidas en la guía Caminos del Queso.

Los 16 finalistas

Los 16 finalistas representan la diversidad de la hostelería de Valladolid y de la provincia, con propuestas que combinan tradición, creatividad y diferentes formas de incorporar el queso a la repostería.

Entre ellos se encuentran La Churrería de Rita con su propuesta de papel crujiente y queso curado de La Cruz del Pobre, Café del Norte con su tarta cremosa de queso Flor de Esgueva, Jarana con una tarta estilo La Viña de pistacho y queso curado de Quevedo, y Mélida Wines desde Mélida de Peñafiel con una versión tropical de Gamón de Cantagrullas, mango y maracuyá.

También destacan la Hospedería Concejo de Valoria la Buena con su semifrío de queso trufado, la Taberna Señorito Pico Fino con su reinterpretación del clásico de queso y guayaba, el Restaurante Vables con calabaza asada y queso de Mucientes, y el Castilla Termal Monasterio de Valbuena con su tarta templada tipo coulant.

Además, Salaveinte con su combinación de quesos y compota de peras al vino, la Tapería El Escudo de Paraíso con una propuesta sin gluten de queso de ajo negro, el Restaurante Niza con una tarta estilo tatín de manzana reineta, Moka con su cremoso de Cañarejal y arándanos.

Completan el elenco GastroLAVA con una versión ahumada y frambuesa liofilizada, el Restaurante Piedras Blancas con una semifría de fresa, 5 Gustos con gel cítrico y crema de cacahuete, y Vidingrest con su tarta de calabaza y toques salinos. Todas ellas demuestran la riqueza y la versatilidad de los quesos de la provincia.

Un jurado de excepción

La gran final contará con un jurado integrado por cuatro profesionales vinculados al mundo del queso, la gastronomía y la comunicación.

Julián Olivas Vázquez, maestro quesero de Quesos Julián Olivas en Santa Ana (Albacete), aporta más de veinte años de experiencia y una trayectoria reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales. Héctor Martín Martín, chef de I+D+i de Innova Chef, suma más de treinta y cinco años desarrollando soluciones gastronómicas para la hostelería.

Laura García-Morey, directora de Coira Comunicación, cuenta con más de dos décadas especializadas en comunicación gastronómica, y Marta Ares, de Jimeno Factoría en Olmedo, aporta la experiencia de haber ganado la edición anterior del certamen.

En el edificio Q-Bo los dieciséis establecimientos presentarán sus elaboraciones ante el jurado, que seleccionará las tres tartas ganadoras de esta quinta edición. Los mejor valorados recibirán un trofeo como reconocimiento a su trabajo y a su capacidad para elevar el queso de Valladolid a la categoría de postre de excelencia.

De este modo, el certamen vuelve a reivindicar el talento de la hostelería vallisoletana y a promocionar la calidad, la diversidad y el prestigio de los quesos elaborados en la provincia.