El presidente autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y los cabeza de lista al Congreso y al Senado por Valladolid, María Pardo y Jesús Julio Carnero, participan en el cierre de campaña del PP en Valladolid Rubén Cacho / ICAL

Mañueco cierra campaña pidiendo una “gran mayoría” y con un pronóstico: “El tiempo de Sánchez ha terminado”

“Se nota, se siente, Feijóo presidente”. El cántico se abre paso entre las cerca de 300 personas congregadas en el espacio La Granja, en Villa del Prado.

Hay ganas de domingo, de urnas y, sobre todo, de cambio. El PP ha elegido Valladolid para poner el broche a la campaña electoral y Alfonso Fernández Mañueco ha llegado con un mensaje contundente.

“El tiempo de Sánchez ha terminado y hay que darle finiquito”. No es solo el cierre de una campaña, viene a decir el presidente de la Junta, es también el comienzo de algo que los populares llevan dos semanas anunciando.

“Es el final de la campaña, pero es el principio del cambio”.

La maquinaria popular ha reunido en el mismo escenario a Mañueco, al presidente provincial del partido, Conrado Íscar, y a los candidatos vallisoletanos al Congreso y al Senado, María Pardo y Jesús Julio Carnero.

Una clausura con aroma de mitin nacional, aunque con abundantes referencias al territorio y donde el objetivo es llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa.

Mañueco ha reservado para el tramo final de la campaña una de sus intervenciones más beligerantes.

Ha agradecido el trabajo de alcaldes, concejales, diputados, afiliados y simpatizantes, a quienes ha atribuido haber llevado el mensaje popular “a todos los lugares”.

“De aquí al domingo tenemos que hacer el último esfuerzo, el impulso para marcar las diferencias y conseguir el cambio que quiere toda España”, ha reclamado.

El adversario ha tenido nombre y apellidos durante buena parte del mitin. Sánchez, al que ha despedido con un “adiós al fracaso, a la incompetencia” y al que ha responsabilizado de haberse olvidado de Castilla y León, sus agricultores, sus autovías, sus regadíos y sus proyectos.

Un cajón, ha descrito, donde las iniciativas de la Comunidad acumulan “inmensas telas de araña”.

Tampoco ha dejado fuera de la crítica a los vallisoletanos Óscar Puente y Ana Redondo, que encabezan las candidaturas socialistas. Para Mañueco, ambos son “el mejor ejemplo de la nefasta gestión de este Gobierno”.

El presidente autonómico ha situado a Feijóo como la única alternativa capaz de pilotar el relevo.

Ha recuperado el debate de la víspera para presentar al líder nacional del PP como el único preparado para gobernar, con una “brillante hoja de servicio público” y comprometido, ha asegurado, con las necesidades de Castilla y León. Entre ellas ha citado expresamente el soterramiento ferroviario y el tercer carril.

La promesa electoral ha llegado en forma de catálogo de un Gobierno que construya vivienda, baje impuestos, apoye a los ganaderos, dé estabilidad a los autónomos y ofrezca soluciones a las familias.

Pero la victoria, en el discurso de Mañueco, no se daba por descontada. Ni siquiera con el ambiente favorable que se respiraba en el recinto.

“Que nadie se confíe de las encuestas ni de las sensaciones”, ha advertido. El presidente ha pedido hablar con todos, también con quienes votaron al PSOE y ahora no quieren sentirse cómplices de sus políticas.

Y ha insistido en que quienes desean echar a Sánchez deben concentrar su papeleta en el PP: “Si queremos derrotar a Sánchez necesitamos una gran victoria del PP”.

El tono ha subido todavía más cuando ha reclamado “esprintar con todas nuestras ganas” y ha invocado la “higiene nacional y la reconstrucción nacional” para llenar las urnas de votos populares.

“Es el momento del cambio histórico de la marea azul”, ha proclamado. Una marea que, en su relato, empieza en Valladolid, toma impulso en Castilla y León y se extiende después al conjunto de España.

Carnero, explota

Antes de que Mañueco desplegara esa llamada nacional, Jesús Julio Carnero había llevado el mitin al terreno de la política municipal y de la confrontación directa con la candidatura socialista.

El número uno del PP al Senado ha agradecido el esfuerzo de quienes han trabajado durante la campaña, pero ha puesto el foco en la jornada electoral y en la vigilancia de las mesas. “Que no nos la metan”, ha advertido, para reclamar atención durante el recuento y la custodia del proceso.

“Nos jugamos la convivencia, nos jugamos el cambio necesario, y el cambio se llama Alberto Núñez Feijóo”.

Carnero ha reservado sus reproches más duros para Ana Redondo. De Óscar Puente, número uno socialista, ha preferido no hablar.

De la ministra de Igualdad, en cambio, sí ha hablado, y con especial vehemencia. La ha tachado de “impresentable” y le ha reprochado su posición ante la ley del solo sí es sí, además de acusarla de reducir en un 17% los recursos destinados al Ayuntamiento de Valladolid para políticas de igualdad.

“Se llena la boca de feminismo, pero al Ayuntamiento nos vacía los bolsillos”, ha resumido.

El candidato popular ha terminado con una petición, ya que ha reclamado a los vallisoletanos que tachen todos los nombres de la papeleta socialista.

El ataque a Redondo ha enlazado, además, con la crítica de María Pardo, número uno del PP al Congreso, que ha convertido el silencio de la candidata socialista en uno de los ejes de su intervención.

Pardo ha agradecido el trabajo de alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes durante estas semanas y ha reivindicado haber atendido a los medios de comunicación durante toda la campaña. “No he declinado entrevistas, mientras que la candidata del sanchismo, Ana Redondo, sí. Eso sí es estar calladita”, ha ironizado.

Para la candidata popular, el PSOE vallisoletano lleva tiempo sin dar respuestas sobre el empleo de la automoción, la promoción del aeropuerto o el soterramiento de las vías del tren. “El sanchismo en Valladolid está callado”, ha concluido.

El encargado de abrir el tramo final de la clausura había sido Conrado Íscar, presidente provincial del PP, que ha reconocido que la campaña ha sido larga y ha agradecido el “esfuerzo y sacrificio” de quienes han participado en ella.

Su mensaje ha sido menos bronco, pero ha coincidido con el de los demás intervinientes en la necesidad de no bajar la guardia.

También ha reclamado trabajo hasta el último momento y vigilancia de las mesas electorales. La victoria, ha venido a recordar, no se consigue antes de abrir las urnas.

En La Granja, entre los cánticos a Feijóo y las apelaciones a la movilización, el PP ha puesto punto final a una campaña que marcará el devenir de la historia de España.