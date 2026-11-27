Los objetos intervenidos por la Guardia Civil a los detenidos en el municipio vallisoletano de Nava del Rey Guardia Civil

Detienen a ocho miembros de un clan familiar en Nava del Rey por someter a trabajadores extranjeros a semiesclavitud

La Guardia Civil ha detenido a ocho miembros de un clan familiar en el municipio vallisoletano de Nava del Rey por someter a trabajadores extranjeros a semiesclavitud. El operativo se ha saldado con nueve registros domiciliarios y la intervención de 41.000 euros en efectivo, joyas y tres vehículos.

El Instituto Armado, en el marco de la operación Ruexpe, junto con funcionarios de la unidad operativa de Valladolid de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha logrado desarticular un activo grupo criminal de carácter familiar dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y al blanqueo de capitales.

La fase de explotación ejecutada el pasado 25 de noviembre en la localidad vallisoletana de Nava del Rey, ha culminado con la detención de ocho personas de nacionalidad extranjera, cinco hombres y tres mujeres.

Coacción y hacinamiento

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por varios ciudadanos rumanos que habían sido captados en su país de origen mediante engaños y falsas promesas de empleo en el sector agrícola.

Una vez trasladados a Nava del Rey, la organización los sometía a un régimen de semiesclavitud: trabajaban sin contrato, bajo constantes amenazas, presiones y agresiones físicas, percibiendo remuneraciones ínfimas o nulas, y malvivían hacinados en viviendas insalubres

Para asegurar su sometimiento, el clan les retiraba su documentación personal y les imponía deudas abusivas e inasumibles como condición para recuperarla. Lejos de detenerse en la explotación laboral, la red demostraba un alto grado de sofisticación delictiva utilizando los documentos sustraídos para suplantar la identidad de las víctimas.

De este modo, los cabecillas abrían cuentas bancarias a su nombre e incluso las daban de alta fraudulentamente como trabajadores autónomos en la Seguridad Social, creando un entramado con el que lograban mover y blanquear grandes sumas de dinero.

Complejidad y cooperación

Dada la doble vertiente del caso, el drama humanitario de la trata y la ingeniería financiera del blanqueo, la operación ha requerido un minucioso trabajo de inteligencia y coordinación.

La sinergia entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera resultó determinante para desentrañar la operativa económica del clan, contando, además, con el apoyo técnico fundamental de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid.

La investigación sobre el blanqueo de capitales de la trama será realizada por los funcionarios de la Unidad Operativa de Valladolid de Vigilancia Aduanera.

Asistencia a las víctimas

Durante el despliegue policial del pasado día 25, los investigadores practicaron un total de nueve entradas y registros en domicilios de Nava del Rey.

Como resultado, se han intervenido 41.000 euros en efectivo, diversas joyas, tres vehículos de alta gama, numerosa documentación bancaria y laboral, así como pasaportes, permisos de conducir y cédulas de identidad pertenecientes a terceras personas.

Paralelamente a las detenciones, los agentes inspeccionaron tres inmuebles donde residían las víctimas, que eran ciudadanos de diferentes nacionalidades.

Se realizó un exhaustivo reportaje fotográfico para acreditar ante la autoridad judicial las deplorables condiciones de habitabilidad y salubridad en las que se encontraban, activando de inmediato los protocolos de protección para ofrecerles los recursos asistenciales y sociales necesarios.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedando posteriormente en libertad.