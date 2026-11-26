El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán encienden la Navidad en Valladolid. Ayto. Valladolid.

Valladolid enciende su Navidad con el espectáculo 'Bosque de Navidad', más de 3 millones de luces y Rafael Louzán

Valladolid ha inaugurado su iluminación navideña de 2026-2027 con más de 3,15 millones de puntos de luz (3.155.400) en 89 calles y 27 plazas, once ubicaciones más que el año pasado.

El acto ha contado con el alcalde, Jesús Julio Carnero, la concejala Blanca Jiménez y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

La Plaza Mayor acogió el encendido con más de 40 voces del coro Gospel 'Good News' de Simancas, seis músicos de viento-metal en balcones y fuegos artificiales.

La plaza estrena un abeto de 30 metros, luces en soportales y una estrella de tres metros.

Novedades y espacios

La calle Santiago estrena 'Bosque de Navidad' con 12 pórticos, 45 copos, tres árboles y 675 caídas de luz, fabricado con tecnología sostenible Luxdeko.

El despliegue total reúne 20 pórticos, 474 arcos, 14 farolas, 61 motivos agrupados, 23 figuras de suelo, 11 pinos y 61 árboles.

También destacan una nueva estrella en la Plaza Zorrilla, la 'Plaza de los Deseos' en Ferrari y Fuente Dorada, ocho pórticos en Portugalete, el Belén de San Pablo y luces en La Rinconada y El Salvador.

Horarios y pases

El alumbrado general se enciende a las 18:00 horas y se apaga a las 22:00 horas hasta el 17 de diciembre. A partir del 18 de diciembre y hasta el 6 de enero, el horario se alarga hasta las 22:30 horas.

En la Plaza Mayor y en las calles de alrededor, las luces aguantan hasta la medianoche hasta el 17 de diciembre. Desde el 18 de diciembre hasta el 6 de enero, permanecen encendidas hasta la 1:00 de la madrugada.

En la calle Santiago, el espectáculo tiene pases diarios a las 19:30 y a las 20:45 horas hasta el 17 de diciembre.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán con la corporación municipal de Valladolid durante el encendido de la Navidad. Ayto. Valladolid.

Los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 se suma un pase extra a las 18:30 horas.

Del 18 de diciembre al 6 de enero, los pases diarios son a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas.

En Portugalete, hasta el 16 de diciembre hay pases diarios a las 19:00 y a las 20:00 horas, además de uno a las 21:15 horas los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12.

El 17 solo habrá pase a las 19:00 horas, los días 18 y 19 no habrá espectáculo, el 20 y el 31 solo habrá pase a las 21:15 horas y, del 21 de diciembre al 6 de enero, los pases serán a las 19:00, 20:00 y 21:15 horas.