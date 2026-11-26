Valladolid enciende su Navidad con el espectáculo 'Bosque de Navidad', más de 3 millones de luces y Rafael Louzán
Más de 3,15 millones de puntos de luz iluminan 89 calles y 27 plazas, con un abeto de 30 metros y pases de luz y sonido en Santiago y Portugalete.
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Valladolid ha inaugurado su iluminación navideña de 2026-2027 con más de 3,15 millones de puntos de luz (3.155.400) en 89 calles y 27 plazas, once ubicaciones más que el año pasado.
El acto ha contado con el alcalde, Jesús Julio Carnero, la concejala Blanca Jiménez y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.
La Plaza Mayor acogió el encendido con más de 40 voces del coro Gospel 'Good News' de Simancas, seis músicos de viento-metal en balcones y fuegos artificiales.
La plaza estrena un abeto de 30 metros, luces en soportales y una estrella de tres metros.
Novedades y espacios
La calle Santiago estrena 'Bosque de Navidad' con 12 pórticos, 45 copos, tres árboles y 675 caídas de luz, fabricado con tecnología sostenible Luxdeko.
El despliegue total reúne 20 pórticos, 474 arcos, 14 farolas, 61 motivos agrupados, 23 figuras de suelo, 11 pinos y 61 árboles.
También destacan una nueva estrella en la Plaza Zorrilla, la 'Plaza de los Deseos' en Ferrari y Fuente Dorada, ocho pórticos en Portugalete, el Belén de San Pablo y luces en La Rinconada y El Salvador.
Horarios y pases
El alumbrado general se enciende a las 18:00 horas y se apaga a las 22:00 horas hasta el 17 de diciembre. A partir del 18 de diciembre y hasta el 6 de enero, el horario se alarga hasta las 22:30 horas.
En la Plaza Mayor y en las calles de alrededor, las luces aguantan hasta la medianoche hasta el 17 de diciembre. Desde el 18 de diciembre hasta el 6 de enero, permanecen encendidas hasta la 1:00 de la madrugada.
En la calle Santiago, el espectáculo tiene pases diarios a las 19:30 y a las 20:45 horas hasta el 17 de diciembre.
Los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 se suma un pase extra a las 18:30 horas.
Del 18 de diciembre al 6 de enero, los pases diarios son a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas.
En Portugalete, hasta el 16 de diciembre hay pases diarios a las 19:00 y a las 20:00 horas, además de uno a las 21:15 horas los días 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12.
El 17 solo habrá pase a las 19:00 horas, los días 18 y 19 no habrá espectáculo, el 20 y el 31 solo habrá pase a las 21:15 horas y, del 21 de diciembre al 6 de enero, los pases serán a las 19:00, 20:00 y 21:15 horas.