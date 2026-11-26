UGT logra que Inspección de Trabajo reconozca cinco infracciones de la UTE en el CTR de Valladolid
El informe deriva de la denuncia por un accidente del 13 de marzo en el CTR y apunta a la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Valladolid.
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UGT Servicios Públicos de Valladolid ha informado este jueves 26 de noviembre de un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tras la denuncia del sindicato por un accidente laboral ocurrido el 13 de marzo en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR).
Dos trabajadores de la UTE FCC Zarzuela sufrieron aquel siniestro.
La investigación constató cinco infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, según el sindicato.
El informe señala accesos deficientes a cintas transportadoras, falta de protecciones ante caídas en altura y ausencia de sistemas seguros de parada y consignación de maquinaria.
Responsabilidad
El texto recoge también escasa presencia de recursos preventivos y carencias de información sobre riesgos laborales.
Inspección de Trabajo levantó acta de infracción, dictó un requerimiento preventivo y elaboró propuestas de recargo de prestaciones para los dos empleados afectados.
Además, el informe apunta a la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Valladolid como titular del centro.
Desde UGT SP Valladolid denuncian incumplimientos reiterados de la UTE y anuncian que seguirán reclamando medidas para garantizar condiciones seguras.