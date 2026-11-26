La Pucela Sansil by Caja Rural de Zamora inicia su cuenta atrás en busca del éxito: 4.000 inscritos a falta de un mes

La carrera popular de fin de año ya está de vuelta. El Ayuntamiento de Valladolid ha acogido esta mañana la presentación oficial de la III Pucela SanSil by Caja Rural de Zamora, organizada por Madison Digital Experience Marketing.

Todo, junto a la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), y que celebrará su tercera edición el domingo 27 de diciembre (prueba de adultos).

El sábado 26 de diciembre les tocará a todos los niños inscritos en la Mini Pucela Sansil. El acto ha tenido lugar en el Salón de Recepciones, con la participación de Maite Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid; Juan Méndez, director de Madison Sports Marketing; patrocinadores y colaboradores del evento.

Con un recorrido de 5 kilómetros, salida y meta en la Cúpula del Milenio y un ambiente marcado por la música, los disfraces y el espíritu navideño, la Pucela Sansil se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas y festivas del calendario vallisoletano, abierta a runners, familias y público de todas las edades.

La prueba alcanza ya los 4.000 inscritos a un mes de su celebración.

Homenaje

Como viene siendo tradición, la organización reconocerá al 'Silvestre del Año', una figura simbólica que distingue a quienes son especialmente relevantes para el deporte local o para la ciudad. En esta edición, el reconocimiento recae en la Policía Municipal de Valladolid, que celebra su 200 aniversario, en homenaje a dos siglos de servicio y compromiso con la ciudad.

Toda la ciudad deportiva

Una de las grandes novedades de este año es la incorporación de los clubes de élite de Valladolid, que, de la mano de Conexión Deporte Valladolid, se suman a la carrera: balonmano, baloncesto, rugby, hockey, voleibol y fútbol correrán juntos la Sansil, reforzando su carácter de proyecto de ciudad.

Además, cada club aportará una camiseta que se sorteará entre los corredores, junto con otras sorpresas y premios que se irán desvelando en las próximas semanas.

La Mini y solidaridad

Además de la prueba principal, la jornada incluirá de nuevo la Mini Pucela Sansil, que este año se celebrará en la Feria de Valladolid, con recorridos infantiles adaptados a cada categoría y medalla conmemorativa para todos los participantes.

La inscripción infantil tiene un coste simbólico de 2 euros, destinado a causas solidarias. En esta edición, la carrera colabora con AESLEME, dedicada a la educación en seguridad vial y la prevención de lesiones por accidentes de movilidad, que impartirá además un taller durante la jornada infantil, y con Proyecto Hombre.

Además, todos los participantes podrán entrar de forma gratuita al Navival con su dorsal junto a sus padres que podrán disfrutar de un descuento. La jornada se completará con un taller de magia para niños y la visita del Pavo Miguel, entre otras sorpresas que pondrán el broche de oro a una jornada dedicada a los más pequeños de casa.

Ambiente festivo y premios

La organización vuelve a animar a correr disfrazado, una de las señas de identidad de la prueba, con premios para los mejores disfraces, individuales y colectivos, al igual que al mejor contenido audiovisual. No faltará la animación por el recorrido y muchas más sorpresas para vivir una mañana única.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones continúan abiertas a un precio de 6,5 euros para adultos, a través de la web oficial www.pucelasansil.com. Los 4.000 primeros inscritos reciben una camiseta conmemorativa incluida en la inscripción, y quienes se vayan inscribiendo entrarán además en los sorteos que la organización irá activando en las próximas semanas.

La Pucela Sansil nació en 2024 con el propósito de recuperar la tradición de las carreras de fin de año en Valladolid y ofrecer una experiencia deportiva, saludable y divertida para despedir el año en comunidad. En apenas tres ediciones, se ha consolidado como un evento de referencia en la ciudad.