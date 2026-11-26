David (45), dueño de una empresa de aerotermia con 20 años de experiencia: “Da para vivir, pero sin grandes lujos”

“Mi objetivo pasa por seguir creciendo, consolidar mi empresa y que la gente nos conozca por la calidad del trabajo, la seriedad y la confianza que intentamos alcanzar. Quiero seguir formándome, incorporar las mejores tecnologías y ofrecer soluciones, cada vez más completas”, asegura David Rapado Sánchez.

Nuestro entrevistado tiene 45 años y se define como un “instalador de calefacción, fontanería y aerotermia”. Nació en Valladolid, aunque vive en Alaejos, una localidad de la provincia.

“Sumo 20 años de experiencia en el suelo radiante como autónomo. En 2018 decidí abrir mi empresa, en Alaejos. Soy el dueño. Ha cumplido ocho años. Da para vivir, pero sin grandes lujos”, explica nuestro protagonista en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Está al frente de Aerotermia Valladolid, un negocio que “apuesta por la eficiencia, la experiencia y la atención directa al cliente, creciendo desde el entorno rural”.

Su vida

“Me considero una persona trabajadora, constante y comprometida con mi profesión. Me gusta hacer las cosas bien, cuidar los detalles y que el cliente quede satisfecho. Para mí, el trabajo bien hecho y la confianza son fundamentales”, explica David Rapado Sánchez, en declaraciones a este periódico.

Nuestro protagonista nació en Valladolid y tiene 45 años. Ha completado sus estudios en ESO y cuenta con formación técnica especializada. Es amante de los viajes y también de disfrutar de la familia.

“Soy instalador de calefacción, fontanería y aerotermia. Desde el año 2018 soy el dueño, responsable y profesional que está al frente de Aerotermia Valladolid, el negocio que se ubica en Alaejos”, añade. Allí, en la localidad vallisoletana, además de dirigir su empresa, vive.

Sobre su infancia, apunta que “tengo muy buenos recuerdos” en especial de “los amigos, de jugar en el pueblo” y de “aquellos años en los que pasaba mucho tiempo en la calle”. “Fue una infancia muy bonita que recuerdo con mucho cariño”, explica nuestro entrevistado.

Sobre lo que quería ser de mayor, cuando era pequeño, señala que “torero” pero con el tiempo fue descubriendo el mundo de las instalaciones y apunta que “encontré una profesión en la que me gusta trabajar, aprender y seguir evolucionando”.

Además del graduado en ESO, nuestro entrevistado confiesa que cuenta con diferentes cursos y certificaciones profesionales.

“Una parte muy importante de mi formación la adquirí al trabajar como aprendiz para una ingeniería de Segovia, donde tuve la oportunidad de formarme participando en proyectos importantes, muchos de ellos en Madrid. Ahí fue donde, realmente, adquirí gran parte de mis conocimientos y experiencia profesional. Sumo 20 años de experiencia en el suelo radiante”, nos cuenta David.

Después sería cuando el vallisoletano se lanzó a la aventura de abrir su propia empresa.

Su empresa

“Aerotermia Valladolid nace de mi experiencia en el sector y de las ganas de seguir creciendo profesionalmente, apostando por sistemas de calefacción más eficientes, y por las nuevas tecnologías. Echa a rodar en el año 2018. Fue pionera en el mundo de la aerotermia en la zona”, asegura el dueño del negocio.

Es un proyecto que David Rapado Sánchez desarrolla “personalmente” y en el que “apuesto por mi experiencia, mi forma de trabajar y ofrezco un servicio profesional y cercano al cliente”, cuenta.

Aerotermia Valladolid es una empresa que está centrada en las instalaciones térmicas, la aerotermia y el mantenimiento. Desarrolla su actividad desde la zona rural de Valladolid, trabajando en diferentes localidades y zonas de la provincia pucelana.

“Llevo al frente de mi proyecto ocho años. Desarrollando mi actividad profesional con la experiencia que he ido acumulando durante 20 años en el sector. Me dedico, principalmente, a instalaciones de aerotermia, calefacción, suelo radiante y fontanería”, indica.

Uno de los “puntos fuertes es la instalación, el mantenimiento y la limpieza de suelo radiante” para lo que usa “maquinaria especializada y tecnología de última generación” junto con “productos y aditivos específicos que ayudan a mejorar el funcionamiento de los circuitos, a mantener su rendimiento, y favorecer la conservación de los equipos”.

También trabaja en la “optimización de instalaciones existentes” porque “muchas veces no es necesario cambiar todo un sistema y un buen mantenimiento puede marcar una gran diferencia”.

Aunque, como hemos apuntado, trabaja principalmente en Valladolid y su provincia, también se desplaza a otras zonas cuando los trabajos así lo requieren y habla de alguna de las dificultades de encontrarse en Alaejos.

“Al estar en el medio rural, no siempre es fácil acceder a determinados clientes, obras o proyectos. Muchas veces hay que desplazarse para conseguir oportunidades de trabajo. Desde una zona rural cuesta más hacerse visible y competir con empresas que están en grandes núcleos urbanos”, añade.

Algo que intenta “solventar con profesionalidad y con un trato cercano con el cliente”.

La aerotermia

“La aerotermia es un sistema que aprovecha la energía que existe en el aire exterior para proporcionar calefacción, refrigeración, y agua caliente sanitaria a una vivienda. Es una tecnología muy eficiente que, bien dimensionada e instalada, puede ofrecer confort y un importante ahorro energético”, señala el dueño del negocio.

David Rapado Sánchez añade que “permite conseguir calefacción, refrigeración y agua caliente con un consumo energético muy eficiente” y señala que “cada vez más viviendas van a apostar por este tipo de sistemas” aunque no hay que olvidar que “es importante hacer las instalaciones correctamente y adaptarlas a las características de cada caso”.

Sobre los trabajos que puede llevar a cabo en un mes “depende mucho del tipo de instalación, de las dimensiones de la vivienda, y de si se trata de una obra nueva, reforma, o sustitución de un sistema existente”.

“Cada instalación necesita su tiempo para realizarse correctamente. Prefiero apostar por la calidad del trabajo y por entregar instalaciones bien hechas, antes que por hacer un número elevado de trabajos sin cuidar los detalles”, añade.

Ahorro

Sobre el ahorro, el dueño del Aerotermia Valladolid nos cuenta que “depende del sistema anterior, del aislamiento de la vivienda, de los hábitos de consumo, y de cómo está diseñada la instalación”.

“En muchos casos se consigue una reducción importante del consumo energético, aunque no me gusta prometer cifras sin estudiar antes la vivienda. Lo importante es que el cliente tenga una instalación eficiente y que, realmente, le compense la inversión”, señala.

David añade que Aerotermia Valladolid es un negocio que “gestiono de forma directa y en el que estoy muy implicado personalmente” para afirmar que “según el tipo y volumen de trabajo, organizamos los recursos necesarios para realizar la instalación”.

Vivir de ello

“Da para vivir, pero sin grandes lujos. Hay que trabajar mucho, organizarse bien y tener una cartera de clientes. Ser autónomo exige muchos esfuerzos y en una zona rural más aún”, explica nuestro entrevistado cuando le preguntamos si puede vivir de su empresa.

Sobre los ingresos apunta que “es muy variable y que no hay un sueldo fijo” porque “todo depende de los trabajos que se realicen, la época del año y los gastos de cada mes”. Hay meses en los que David tiene “más trabajo y otros que son más flojos”.

“Lo importante es conseguir que el negocio sea rentable durante todo el año. En gastos de materiales, herramientas, maquinaria, vehículos, seguros y demás, se va mucho dinero”, añade hablando de estos gastos.

El profesional señala, convencido, que “detrás de cada trabajo hay muchas horas de preparación, ejecución y responsabilidad”.

El futuro

Mirando al futuro, nuestro protagonista dice que lo ve “con optimismo” porque aspectos como la eficiencia energética, la renovación de instalaciones antiguas y la búsqueda de sistemas más económicos y sostenibles “van a seguir generando oportunidades”.

“La aerotermia ha evolucionado mucho. Los equipos actuales ofrecen más posibilidades y ya existen soluciones que pueden trabajar con instalaciones de radiadores, no solo con suelo radiante, lo que abre la puerta a muchas viviendas que tenían más dificultades para adaptarse”, explica.

Nuestro entrevistado añade que le gustaría que el hecho de trabajar en una zona rural “no fuera una limitación” y “seguir desarrollando su compañía especializada, competitiva y con futuro sin necesidad de estar en una gran ciudad” para ofrecer “un servicio de calidad allá donde el cliente lo necesite”, finaliza.