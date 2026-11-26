B&B Hotels desembarca por primera vez en Valladolid con un hotel de 141 habitaciones en el barrio de Puente Jardín

La cadena internacional B&B Hotels proyecta construir su primer establecimiento en Valladolid.

El hotel tendrá dos estrellas, contará con 141 habitaciones y se levantará en el barrio de Puente Jardín, al norte de la capital.

Ocupará una parcela de 3.972 metros cuadrados y estará orientado principalmente al cliente de negocios.

El futuro establecimiento estará cerca de Mercaolid y de los complejos industriales de Renault y Michelin, dos de los principales focos de actividad empresarial de la ciudad. También contará con buenas conexiones por carretera.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de tramitación.

Están pendientes la licencia de obras y la segregación de la parcela, dos procedimientos que se espera completar durante el próximo mes. Para entonces también está prevista la adquisición del suelo.

La iniciativa apuesta por un modelo de hotel económico, con una oferta de servicios esenciales y una buena relación calidad-precio.

Además, incorporará elementos de construcción industrializada, una fórmula que permite reducir los riesgos relacionados con los plazos y los costes de ejecución.

El establecimiento tendrá un contrato de arrendamiento con B&B Hotels por un periodo de 15 años de obligado cumplimiento y una renta fija. La cadena se encargará de su explotación una vez construido y abierto al público.

La operación contempla desarrollar el hotel desde cero y venderlo posteriormente a un inversor patrimonialista.

Antes de cerrar la venta, el establecimiento permanecerá en funcionamiento durante unos seis meses. Ese periodo permitirá demostrar su capacidad para generar ingresos y facilitará su comercialización.

Una inversión de 4,1 millones

La financiación del proyecto se canalizará a través de Urbanitae, plataforma que abrirá este viernes la captación de inversiones. La operación requiere una aportación de capital de 4,1 millones de euros.

De esa cantidad, 3,5 millones procederán de los inversores de Urbanitae y de otros coinversores, mientras que el gestor aportará los 533.000 euros restantes. La plataforma realizará una inversión inicial de un millón de euros, con posibilidad de ampliarla en otros dos millones.

El dinero se destinará principalmente a comprar la parcela, cuyo precio asciende a 850.000 euros, y a cubrir los costes de desarrollo que no financie el banco. Para completar la operación, el promotor cuenta con propuestas indicativas de varias entidades financieras para obtener un préstamo hipotecario.

El gestor del proyecto forma parte de un grupo empresarial con más de una década de experiencia en el sector inmobiliario. En ese tiempo ha participado en el desarrollo de más de 270 proyectos, con un valor superior a los 100 millones de euros. Su actividad incluye también la promoción y construcción de hoteles.