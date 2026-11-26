La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico tendrá un presupuesto de seis millones para 2027

El Consejo de Administración de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid ha acordado elevar a la Junta de Gobierno Local la propuesta de presupuesto para 2027, con una dotación de 6 millones de euros, que aumenta ligeramente un 0,26% respecto a 2026, para su aprobación.

Las cuentas propuestas tienen como objetivo impulsar el emprendimiento, mejorar la competitividad empresarial, atraer, recuperar y fidelizar talento y promover proyectos innovadores para la ciudad.

La Agencia apuesta por ampliar su capacidad de actuación mediante la obtención de fondos externos, la colaboración público-privada y la cooperación con otras administraciones públicas, empresas, universidades y entidades.

El objetivo es movilizar recursos adicionales al presupuesto municipal y desarrollar proyectos conjuntos que favorezcan el crecimiento económico de Valladolid.

Programa Municipal de Talento

Una de las prioridades para 2027 será avanzar en el Programa Municipal de Talento, concebido como una estrategia transversal que reúna y coordine las actuaciones de las distintas áreas del Ayuntamiento. Su objetivo es impulsar la atracción, el retorno y la fidelización del talento, favoreciendo que los profesionales encuentren en Valladolid oportunidades para desarrollar su carrera y su proyecto de vida.

El programa de becas ‘Volvemos a Valladolid’ constituye una de las actuaciones destacadas de esta estrategia. Las solicitudes han pasado de 22 en 2025 a 56 registradas hasta el momento en 2026, un incremento del 154,5%. En 2025 se concedieron 16 ayudas por un importe total de 30.433 euros.

Nuevas alianzas

En 2027, la Agencia destinará 450.000 euros a su línea de ayudas a empresas de nueva creación, con el objetivo de impulsar el emprendimiento, facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y favorecer la generación de actividad económica y empleo en Valladolid.

Entre las principales novedades destaca la firma, por primera vez, de un convenio con MicroBank para facilitar el acceso a líneas de financiación de hasta un millón de euros destinadas a potenciar el autoempleo.

A ello se suma el convenio con VAMETAL, que abre una nueva vía de colaboración con el sector del metal, y el acuerdo con la Fundación Rafael del Pino, vinculado a la primera edición de los Premios Innovación, Creatividad y Talento de la Ciudad de Valladolid, dotados con 30.000 euros.

La Agencia ha puesto en marcha un agente de inteligencia artificial de apoyo al emprendimiento, disponible en su página web, que facilita a las personas emprendedoras la elaboración de su plan de negocio, ayudándolas a estructurar y desarrollar sus proyectos empresariales.

Asimismo, trabaja en la puesta en marcha del sello ‘RSC Ciudad de Valladolid’, orientado a mejorar la competitividad mediante la responsabilidad social empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin excluir a las grandes empresas.

Valladolid NOW

En 2027 se reforzará la apuesta decidida por Valladolid NOW, la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones, con un doble objetivo: acompañar y favorecer la consolidación y el crecimiento de las empresas ya implantadas en Valladolid, y atraer nuevas inversiones y proyectos de desarrollo económico a la ciudad.

La oficina reforzará la colaboración con CEOE Valladolid, la Cámara de Comercio, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) de la Junta de Castilla y León e ICEX España Exportación e Inversiones, del Gobierno de España.

Esta cooperación, junto con la interlocución con empresas e inversores y la colaboración público-privada, facilitará el desarrollo de proyectos empresariales que contribuyan a generar actividad económica y empleo.

Tech Lab 1094

Entre las actuaciones más destacadas figura la puesta en marcha y entrada en funcionamiento del Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, Tech Lab 1094, un espacio orientado a fomentar la innovación tecnológica, el emprendimiento y el desarrollo del talento digital.

Esta iniciativa, junto con el evento Devotion, contribuye a conectar a profesionales, empresas y emprendedores de las industrias creativas y digitales.

En 2027 se continuará impulsando la actividad del laboratorio y su conexión con el ecosistema tecnológico y empresarial. A estas actuaciones se suma el convenio con la Escuela de Organización Industrial (EOI), por importe de 360.000 euros, destinado al impulso del emprendimiento y los contenidos digitales, de los cuales el Ayuntamiento de Valladolid aporta 144.000 euros (40 %) y la EOI, 216.000 euros (60%).

Proyectos estratégicos

En el ámbito de la innovación, la Agencia seguirá avanzando en el Hub LAV, conforme a la hoja de ruta de su Plan Director, aprobado el 27 de julio de 2026.

Los trabajos incluyen la coordinación de seis áreas municipales, los contactos con los ministerios, la Junta de Castilla y León y los operadores logísticos, el estudio del modelo de gobernanza y la presentación del PRAT previsto en el Plan Director.

En materia de movilidad avanzada, destaca el proyecto CIBERMOV, de vehículo ciberconectado, con un importe de 3,5 millones de euros, impulsado por la Junta de Castilla y León. El proyecto estará operativo durante 2027 y 2028, periodo en el que se desarrollarán las pruebas y la experimentación tecnológica en el ámbito de la movilidad inteligente y conectada.

La actividad europea constituye otro de los principales ejes de trabajo. Durante 2026, la Agencia ha mantenido una cartera de ocho proyectos europeos activos en algún momento del ejercicio y ha trabajado en once nuevas propuestas, en colaboración con distintas áreas municipales, entre ellas Medio Ambiente, Urbanismo, Servicios Sociales, Deportes y Modernización Administrativa.

Entre las candidaturas destaca la presentada a la Iniciativa Urbana Europea (EUI) para promover la inclusión social a través del deporte, con un presupuesto de 2,3 millones de euros y una financiación prevista de 1,9 millones.

También figura CIRCULARISE, orientada a la reutilización de materiales de construcción, con cerca de 2,6 millones de euros de presupuesto para el piloto de Valladolid y cuatro socios locales, además del Ayuntamiento.

A estas iniciativas se añade una propuesta en colaboración con la Universidad de Valladolid para regenerar espacios públicos bajo los principios de la Nueva Bauhaus Europea, con una actuación demostrativa valorada en aproximadamente 1,2 millones de euros.

Las tres candidaturas presentadas suman cerca de 6,1 millones de euros de presupuesto conjunto y están pendientes de resolución. La financiación solicitada todavía no ha sido concedida.

Misión Valladolid

En 2027 se dará continuidad a la colaboración con el tejido empresarial y los agentes sociales en el marco de Misión Valladolid, destacando el convenio con la Cámara de Comercio. Entre los resultados destacan los doce planes de descarbonización realizados a empresas y los 257 embajadores de la Misión, entre entidades y personas físicas.

La participación ciudadana seguirá siendo un elemento central, con iniciativas de sensibilización, actividades culturales, talleres de reparación y reciclaje, acciones dirigidas a jóvenes y encuentros empresariales.

Durante 2026 se ha impulsado además la figura del Embajador de la Misión y se ha planteado la creación de un espacio público representativo de este proyecto de ciudad.

Iluminación y patrimonio

La Agencia ha gestionado, en coordinación con el área municipal de Alumbrado y en colaboración con la Fundación Iberdrola, la iluminación artística de la Academia de Caballería y de la Casa Consistorial, en el marco de la Ruta Ríos de Luz.

Asimismo, en 2027, en el marco de la Ruta Ríos de Luz, se impulsará un proyecto en colaboración con la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, con un importe de 150.000 euros, destinado a poner en valor los 33 pasos procesionales del Viernes Santo y el patrimonio de las 20 cofradías penitenciales de la ciudad.

Mediante la digitalización de las imágenes y los pasos procesionales, el proyecto pretende dar a conocer el patrimonio artístico de las cofradías y de las iglesias que lo albergan, extendiendo su atractivo cultural y turístico más allá de la celebración de la Semana Santa y favoreciendo su difusión durante todo el año.

La propuesta para 2027 sitúa la captación de recursos externos y la cooperación institucional y empresarial como elementos transversales de la actividad de la Agencia, con el objetivo de ampliar el impacto de los recursos municipales y generar nuevas oportunidades de crecimiento, innovación y empleo en Valladolid.