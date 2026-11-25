Imagen del espectáculo 'La Navidad de las ideas', organizado por CSIC con la colaboración del Museo de la Ciencia y el Ayuntamiento de Valladolid. Ayto Valladolid

Valladolid lanza 'La Navidad de las ideas': el espectáculo familiar y gratuito del CSIC que une ciencia y viajes en el tiempo

El Ayuntamiento de Valladolid y el Museo de la Ciencia, junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han lanzado este miércoles la sexta edición del programa navideño CSIC C+.

Una propuesta bajo el título 'La navidad de las ideas' que invita al público familiar a vivir un espectáculo de divulgación en el que celebrar y compartir las fiestas a través del humor, la música, las emociones y la experimentación científica.

La función, recomendada para niños a partir de siete años, podrá verse en el teatro del Centro Cívico José Luis Mosquera el 3 de enero a partir de las 17:30 horas y el día 4 a las 11:30.

El Dr. X+, interpretado por el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y músico Daniel Guirado, viajará en el tiempo, junto con el Poema y Teorema, con el objetivo de resolver un enigma científico.

La tripulación viajará a 1907 y 1927 para experimentar algunos de los momentos más fértiles de la historia científica y cultural de nuestro país, como el origen de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas o el surgimiento de la Generación del 27.

Los protagonistas, durante su aventura, se adentrarán en una época en la que educación, ciencia, música, deseo de futuro y poesía se encontraron de una forma extraordinaria.

También descubrirán las conexiones de aquella época con el presente y comprobarán que las mejores ideas vuelven a encenderse cada vez que alguien imagina, observa y comparte.

Los asistentes podrán ayudar a los personajes a realizar los experimentos para encontrar la solución al enigma y las ideas de Maruja Mallo, Santiago Ramón y Cajal, María de Maeztu o Federico García Lorca inspirarán muchos de sus pasos.

Y el Matemúsico pondrá el ritmo al viaje, con villancicos científicos. La inscripción es gratuita hasta completar aforo a través de la solicitud y registro en ww.csicxmas.com a partir del 27 de noviembre. El espectáculo dura 75 minutos aproximadamente.